UPL pide la revisión integral de los sumideros y desagües de León por su mal estado

Estado de algunos sumideros y desagües en las vías públicas y calzadas de León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncia el "estado lamentable por falta de conservación y mantenimiento" de los sumideros y desagües en las vías públicas y calzadas de la ciudad, "cuya obligación de vigilancia y control de su estado corresponde al Ayuntamiento, y su mantenimiento a la Sociedad Mixta de Aguas".

Según el partido leonesista, estos sumideros se encuentran "hundidos" y en "otros casos deteriorado ostensiblemente todo el entorno de la rejilla metálica". "Otros su propia situación impide la adecuada evacuación de aguas, y precisamente en estos días de lluvias hemos podido ver cómo algunos de ellos son incapaces de evacuar las aguas por estos problemas, y ello agravado por la falta de limpieza interior de los mismos que provoca su atasco", apuntan fuentes de la UPL.

Por estas razones, el partido solicita al equipo de gobierno "una revisión de la totalidad de los desagües de aguas pluviales y enrejillado existente y traslade a la Sociedad Mixta las situaciones planteadas para que procedan a su vez a la debida y adecuada subsanación, no solo para evitar atascos en la evacuación del agua, sino también para dar una mejor imagen de ciudad e incluso en algunos casos evitar accidentes por vehículos que introducen la rueda en esos desagües en mal estado".