El proyecto ‘Casas de Crisis’ del María Auxiliadora, ganador del XXIII Premio Aula Emprende de Ildefe

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El alumno del primer curso de Formación Profesional de Audiovisuales del centro María Auxiliadora de León, René Librán, resultó el ganador de la XXIII edición del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empledo (Ildefe) con el proyecto ‘Casas de crisis’, que fomenta la mejora de la salud mental.

El proyecto propone un espacio alternativo a la hospitalización y de ingreso voluntario para personas que atraviesan una crisis de salud mental sin necesitar hospitalización y ofrece un espacio seguro, humano y de acompañamiento, con reposo, cuidados, terapias grupales y convivencia compartida.

Con este modelo, el estudiante busca mejorar la salud mental y reducir los ingresos hospitalarios innecesarios, evitando procesos de medicalización, pérdida de autonomía o aislamiento. Además, alivia la saturación y el coste del sistema sanitario, actuando como un complemento al sistema público, no como competencia.

La vigésimo tercera edición del Premio Aula Emprende de Ildefe, que cuenta con el patrocinio de Eulsa y E.Leclerc León, contó con la participación de 14 centros educativos, en los que se desarrollaron diversas sesiones de motivación impartidas por técnicos de Ildefe.

Un total de 42 proyectos llegaron a la fase final del concurso con una idea de negocio para solucionar problemas relacionados con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o una idea de negocio que se pueda desarrollar en León.

El jurado decidió otorgar el segundo premio al proyecto ‘Graffifind’, de las alumnas de tercero de la ESO del IES Eras de Renueva, Daniela Joya Piqueras y Nadya Martínez Cidón, que propone una aplicación innovadora que permite identificar grafitis y obras de arte urbano, facilitando su descubrimiento y comprensión. A través del uso de inteligencia artificial, la plataforma reconoce a los artistas y ofrece información sobre su biografía, sus obras y el significado de las mismas.

La iniciativa busca dar visibilidad y reconocimiento, especialmente a artistas locales, conectando tecnología, creatividad y cultura y está dirigida tanto a aficionados al arte urbano como a ayuntamientos, asociaciones y profesionales del sector.

El tercer premio recayó en los alumnos de cuatro de la ESO del colegio Virgen Blanca, Daniel García de Caso y Jorge Llamazares Martínez, por ‘Geomina’, que plantea aprovechar el agua acumulada en antiguas minas de Sabero para generar calefacción y refrigeración en edificios. Esta iniciativa transforma una infraestructura minera en desuso en una fuente de energía limpia, local y constante, reduciendo el consumo energético, las emisiones de CO₂ y revalorizando el patrimonio industrial del municipio. La propuesta contribuye a dinamizar la economía local y la creación de nuevas oportunidades en el entorno rural.

El jurado del XXIII Premio Aula Emprende de Ildefe, además de destacar la gran cantidad de ideas innovadoras presentadas en esta edición, su originalidad y capacidad de resolución de problemas, decidió otorgar dos accésit a los proyectos ‘Sheep’, presentado por Miguel Vega Flores, Joaquín Prieto Álvarez y Luis Bajo Martínez alumnos del I.E.S. Legio VII, y ‘Colonia GPT’, presentado por Diego Antúnez López, David García Tejero, Hugo Domínguez Pérez y Hugo González Gutiérrez alumnos del Colegio Divina Pastora.

El concejal de Promoción Económica, Carmelo Alonso, destacó hoy durante el acto de entrega de los Premios Aula Emprende “el talento, la creatividad y la capacidad de esfuerzo del alumnado participante”, subrayando que los proyectos presentados “demuestran que el aprendizaje va más allá de las aulas y se traduce en innovación real y trabajo en equipo”. Alonso agradeció la implicación de docentes, familias, jurado y entidades colaboradoras y animó a los jóvenes a “seguir desarrollando ideas que contribuyan al futuro económico y social de León”.