La plataforma social de la Ruta de la Plata alerta del «boicot» del Gobierno

La maniobra del Gobierno para vender como un «avance» la ampliación del plazo del estudio de viabilidad de la reapertura de la Ruta de la Plata, después de dos años, no ha cuajado. La plataforma social Corredor Oeste, que aglutina los diferentes movimientos desde León hasta Sevilla, criticó que el Ministerio de Transportes sólo busca «arruinar la manifestación convocada para el 10 de mayo en Salamanca, contraprogramando la revuelta de la sociedad con una foto hueca, propagandística y ridícula para justificar la inoperancia y el boicot contra las inversiones en el noroeste y oeste de España». «Un formato viejo que no hace sino provocar aún más a la gente ante la marginación constante que sufren nuestros territorios», concedió el colectivo, al que se sumó la UPL para cargar contra las «constantes excusas e incumplimientos de Óscar Puente para retrasar la necesaria reapertura del corredor ferroviario».

Corredor Oeste insistió en que «el Gobierno intenta justificar lo injustificable, que es alargar aún más un estudio que irá a la basura y será negativo porque será inútil en 2050, fecha a la que el Gobierno ha expulsado el desarrollo ferroviario del oeste de España». «Ningún proyecto realizado hace 25 años sería válido hoy, puesto que cambian totalmente las leyes, normativas, los datos económicos y la realidad social que en el Oeste de seguir así, serán catastróficas», explicaron desde la plataforma, que recalca que «se sigue bloqueando la comunicación clave para circunvalar Madrid, desde Galicia y Asturias a Andalucía por Castilla y León y Extremadura».

En su ataque, el movimiento social insistió en que «el Gobierno encargó un estudio de 2 años, que ya era un plazo inasumible y ahora lo alarga». «Todo un manual de resistencia puro para no hacer realmente nada sino ganar tiempo sin una sola obra», señaló Corredor Oeste, que avisó de que «el estudio así orientado es una malversación total de tiempo y dinero». Para apuntalar su argumento citó «los eternos estudios, que no obras, del Gobierno con el oeste, vinculados a la Ruta de la Plata: el tramo Oviedo-Gijón; el polígono logístico y ferroviario de Torneros; y la Variante para eliminar el Puerto del Manzanal».

A las críticas se añadió UPL. Los leonesistas trasladaron que «llueve sobre mojado en una cuestión que evidencia que el PSOE se sigue riendo de León, Zamora, Salamanca y Cáceres con demoras premeditadas en todo lo que se refiere a una posible reapertura de la Ruta de la Plata». «Contrasta la necesidad de desarrollar un estudio de viabilidad económica y técnica para ciertos proyectos, cuando otros que se están desarrollando en esta misma comunidad se llevan a cabo sin tantos impedimentos», sentenció la líder de la formación, Alicia Gallego.

UPL subrayó que «el corredor ferroviario vertebraría por completo el oeste de España y podría ayudar a contrarrestar los graves datos socioeconómicos que presentan estas provincias». Gallego exigió al ministro Óscar Puente que «deje de burlarse de la Región Leonesa» y le recordó que «es ministro de todos los españoles, no sólo de unos pocos». «Alargar el estudio es un insulto y un grave desplante con un proyecto que es esencial para el futuro de esta tierra», remató la leonesista.