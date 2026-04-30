Álvaro de Marichalar explica su vuelta al mundo en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Álvaro de Marichalar, récord Guinness y única persona del mundo que ha sido capaz de cruzar el Atlántico en una moto acuática, pasó ayer por el Club de Prensa de Diario de León para explicar su experiencia y el problema de los plásticos en el mar.

Marichalar, empresario y aventurero, desgranó los detalles de sus vivencias. Se inició en la navegación practicando tabla a vela y catamarán. En 1982 marchó a Estados Unidos a estudiar Administración de Empresas. Compagina su actividad empresarial con las expediciones marítimas. Y de sus andanzas dio cuenta ante la concurrencia que acudió al Club de Prensa de Diario de León a compartir sus vivencias con los espectadores que acudieron a la sala de la calle Fajeros, en una cita entretenida.