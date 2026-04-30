Una canción y un vídeo hechos con IA sacuden el debate identitario en Castilla y León y se hace viral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de cuatro décadas después de la aprobación de su Estatuto de Autonomía, Castilla y León continúa sin contar con un himno oficial. En este contexto, la viralización de una canción generada con Inteligencia Artificial —que ha superado las 150.000 reproducciones en pocos días— ha reactivado el debate sobre la identidad compartida de la comunidad.

El proyecto educativo “Cántame la Lección”, dirigido por el docente Javier Berceruelo, propone una pieza musical que recorre los orígenes históricos de Castilla y León y plantea, desde un enfoque divulgativo, la dificultad de construir una identidad común entre ambos territorios.

El vídeo ha alcanzado más de 115.000 cuentas únicas y ha generado cientos de comentarios, abriendo un debate espontáneo en redes sobre la identidad autonómica. Según datos de la propia plataforma, más de 1.200 usuarios han accedido a la versión completa en YouTube, un nivel de retención poco habitual en contenidos de carácter histórico.

El proyecto se apoya en una investigación independiente sobre la representación de Castilla y León en la literatura y el discurso histórico. Dicho análisis señala que, a lo largo de los siglos, las fuentes literarias han tendido a representar Castilla y León como realidades diferenciadas, más vinculadas a procesos de confrontación o asimilación que a una identidad compartida. Asimismo, apunta que la construcción de una identidad conjunta es un fenómeno relativamente reciente, en gran medida impulsado desde el ámbito institucional.

En este contexto, la ausencia de un himno oficial tras más de 40 años de autonomía es interpretada como un síntoma de esa dificultad histórica para articular un relato común ampliamente aceptado.

“No soy músico ni poeta, soy maestro y esta obra no pretende ser un himno”, explica Javier Berceruelo, autor de la letra. “Es una herramienta pedagógica que utiliza la inteligencia artificial para acercar la historia al público y fomentar una reflexión desde el conocimiento, no desde la confrontación”.

Más allá de su carácter divulgativo, la iniciativa pone de relieve el potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta educativa y como catalizador de debate social en torno a cuestiones culturales e identitarias.