León adjudica el contrato del radar y la gestión de la "movilidad vertical" tras desestimarse el recurso de una de las empresas interesadas

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, tras pasar el expediente por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ha acordado adjudicar el Contrato de Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y gestión de la infraestructura y nuevas instalaciones de la vertical de movilidad propiedad del Ayuntamiento a la empresa Kaspch SA, en 1.200.000 euros. Asimismo, ha aprobado el plan de seguridad y salud para el comienzo efectivo de los trabajos.

La adjudicación se realiza tras conocerse la resolución número 78/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales mediante la cual se desestima el recurso especial en materia de contratación 46/2026, interpuesto por uno de los licitadores contra la adjudicación del contrato, compartiendo el Tribunal la interpretación seguida por los informes técnicos y por el órgano de contratación durante todo el expediente.

Los importes del contrato son 1.089.000 euros al año en trabajos de mantenimiento, conservación, reparación, gestión de la infraestructura de la vertical de movilidad y 111.000 euros al año en trabajos de modificación, reparación, reforma y reparación de averías.

La baja ofertada por la empresa servirá para instalar 300 nuevas ópticas LED de alta potencia cada año, así como un cálculo del registro de la huella de carbono, compensación, proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, entre otras mejoras que se implementarán durante los 3 años del contrato.