La Junta solicita a Aena que amplíe los horarios del aeropuerto de León y mejore sus servicios

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La Junta de Castilla y León ha trasladado de nuevo a AENA, en una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria en la que ha participado la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, una serie de aportaciones para mejorar el funcionamiento de los cuatro aeropuertos de Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Valladolid, principalmente en materia de horarios y de incremento del tráfico. El propósito es garantizar una regulación justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas de la Comunidad.

Con el objetivo de mejorar los niveles de tráfico actuales, por debajo de su capacidad de servicio, se ha solicitado a AENA que tenga en cuenta la importancia de la conectividad de los aeropuertos de la Comunidad con Madrid, Barcelona o las islas mediante Obligaciones de Servicio Público (OSP), para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial. Esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.

También se ha pedido la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional; y apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros/año o promociones de nuevas rutas.

De la misma manera, se ha trasladado la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial, y se ha reiterado la necesidad de convertir el Aeropuerto de León (La Virgen del Camino) en un aeropuerto de carga.