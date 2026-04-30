Diario de León

Recorre la galería de la Fiesta del Trabajo en León durante más de dos décadas

Fernando Otero Perandones

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León

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Fiesta del Trabajo en León durante más de dos décadas

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