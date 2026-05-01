La FP necesita doblar alumnos para salvar la crisis de técnicos del sector industrial

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La falta de perfiles técnicos es uno de los llamamientos constantes del sector industrial, que no son capaces de encontrar trabajadores cualificados para hacer frente a sus necesidades. Una situación que exigiría que en la provincia de León se doblaran los alumnos actualmente matriculados en los ciclos formativos de las familias de la rama industrial. Así lo confirmaron ayer tanto el director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Agustín Sigüenza, y el presidente de Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Afines de León, José Manuel Rodríguez Cuevas, quienes participaron ayer en dos actos diferentes en el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León.

«Sería necesario duplicar el alumnado y aún así podría haber carencias», destacó Sigüenza en el Mini-Foro Conecta Renova, en relación a la transformación tecnológica actual del mercado, la edificación, el transporte y la transformación energética, en el marco del contexto geopolítico actual con la escalada del precio de la energía. Pero más allá, el responsable de la Formación Profesional en la comunidad incidió que 14 de las 22 familias profesionales tienen una directa o estrecha relación con la industria y que actualmente, frente a otras con mucha más demanda que pueden ser las ligadas a la rama sanitaria, son cerca de dos millares los estudiantes que están matriculados en alguno de sus títulos. La matrícula total de la FP en León supera los 9.000 matriculados.

Uno de los problemas a los que se enfrenta los centros de FP es la búsqueda de empresas que acojan a sus estudiantes en prácticas para poder cumplir con los requisitos de la FP Dual, que ha aumentado las horas en los centros. «La rama industrial está cubierta», señaló el director del Tecnológico Industrial, Enrique Blanco, quien recordó el papel de los profesores que cada curso estrechan sus contactos con las empresas para garantizar una completa formación de sus estudiantes «y darles certezas para que puedan acoger a los alumnos con garantías».

«Es un momento de crisis porque no hay profesionales y, sin embargo, hay mucho trabajo en muchos campos», apuntó Rodríguez Cuevas tras contextualizar en su sector la problemática y añadir que un instalador puede optar a muchas vías una vez sale al mercado laboral, desde la rama industrial o las telecomunicaciones.»Hay que poner el foco en las familias y en los institutos para que vean que la Formación Profesional es una salida atractiva, que de los centros salen como oficiales, pero después pueden seguir formándose, ser autónomos, empleados o dar el salto incluso a una ingeniería», dijo el presidente de Apietel, tras hacer un llamamiento a las alumnas para que también se incorporen a estos títulos.

La jornada de ayer en el Tecnológico Industrial Mini Foro Conecta Renova estuvo organizada por el clúster de energías renovables CylSolar, en colaboración con la Junta y la Fundación CaixaBank Dualiza para «conectar» al alumnado y los centros de formación con las empresas, también con el objetivo sobre la mesa de impulsar la formación dual ya que actualmente un 30% de la formación recae en las empresas.

Agustín Sigüenza en el foto organizado por Solcyl en el Tecnológico Industrial.Virginia Moran

«Este año se van encajando los alumnos de primero y de segundo, salvo en la rama sanitaria, donde hay mucho alumnado», concretó Sigüenza, no sin recordar que las características del mercado laboral provincial y autonómico, donde el 90% de las empresas son pymes o micropymes. «El sector de las renovables crece y las empresas aumentan y, por lo tanto, los puestos de formación. Necesitamos incorporar a muchos nuevos trabajadores porque están en expansión y las empresas son receptivas», cerró Agustín Sigüenza.