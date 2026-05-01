La lista quirúrgica rompe su racha en León y vuelve a engordar a 7.004 pacientes

Después de haber logrado limar un 25% la lista de espera en el último año y dejar ese documento con 6.409 pacientes que esperaban la llamada para entrar a operarse a los tres meses y medio de media en la provincia, la estadística del primer trimestre de este 2026 vuelve a dilatar el paso por los quirófanos leoneses.

Según los datos de Sacyl, el Hospital de León abandona la senda del descenso, con 117 enfermos más en sus listados para una cirugía (un 9%), aunque lima 1 día la espera hasta situarse en tres meses justos, mientras El Bierzo escala en 339 usuarios más y 23 días hasta dejar la entrada para una intervención en 144 días de media.

De modo que ambos centros hospitalarios acumulan 7.044 pacientes (4.558 en el complejo asistencial de León y 2.486 en el de Ponferrada).

Según la explicación de la Consejería de Sanidad, la huelga de médicos ha elevado el tiempo medio de espera para entrar al quirófano hasta los 87 días en el conjunto de la comunidad, seis jornada más que hace un año, si bien la cifra se mantiene en relación al mes de diciembre de 2025.

El número de usuarios en lista de espera quirúrgica estructural se situó a 31 de marzo en 30.984 en CyL, un siete por ciento más que hace doce meses. La evolución «refleja los datos del impacto de las semanas de huelga del colectivo médico, por su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco», estiman. Si se compara con el dato del cuarto trimestre de 2025, el anterior disponible, que era de 24.786, supone un incremento del 25%.

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia con 33 días (uno menos que hace tres meses), el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 36 (dos menos), el de Segovia (51), Ávila (54), Medina del Campo (58), Zamora (68), Soria (70), el Río Hortega de Valladolid (83) y el Santos Reyes de Aranda de Duero (85) se sitúan por debajo de la media autonómica.

Pero los de León continúan por encima, con esos 144 días que encumbran al primer puesto en demora al Hospital Bierzo, seguido del de Burgos (128); Sel antiago Apóstol, de Miranda de Ebro (116); Salamanca (92) y el Caule de León (90).

En el lado positivo, al menos los pacientes más graves que requieren una intervención antes de 30 días (prioridad 1) se siguen atendiendo en su tiempo estipulado, con 192 en León que accedieron a una cirugía a los 7,16 días de media, y los 45 del Bierzo, que lo hicieron a los 13,02 días. Por especialidades, no hay quien desbanque a Traumatología, con sus 1.947 pacientes en lista en el Hospital de León, que deben armarse de paciencia, porque de media entrarán a los 141 días. Por suerte, en este trimestre se han logrado gestionar los que esperaban más de 365 días, al igual que en el resto de especialidades. Tampoco son desdeñables los 666 de oftalmología, pero en este servicio la espera es mínima y su cirugía se gestiona en un mes (a los 34 días de media). En Ponferrada, el mayor número de pacientes se acumula en cirugía vascular y digestivo (684).