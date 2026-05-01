Calles cortadas, restricciones de tráfico y horario de la manifestación por el 1º de Mayo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CC OO y UGT han convocado para este viernes la manifestación del Día Internacional del Trabajo en León, que dará comienzo a las 12.00 horas desde la sede sindical situada en la Gran Vía de San Marcos.

El recorrido previsto es el siguiente: Gran Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Avenida Roma (con giro en Guzmán), Ordoño II, Avenida Independencia, Arco de Ánimas y finalizará en la Plaza de San Marcelo, donde se leerá el manifiesto conjunto.

Según han explicado los sindicatos, el itinerario habitual se ha visto modificado este año debido a las obras que afectan al centro de la ciudad, por lo que la marcha se desviará por la Avenida Independencia en lugar de continuar hacia Santo Domingo.

La Policía Local establecerá un dispositivo especial con cortes de tráfico que comenzarán de forma progresiva a partir de las 11:30 horas y se mantendrán mientras transcurra la manifestación.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el centro durante el mediodía y utilizar las vías periféricas o de circunvalación como alternativa. Los cortes serán dinámicos y se irán abriendo según avance la cabeza de la manifestación. Llamamiento de los sindicatos

La secretaria de CC OO en León, Elena Blasco, ha señalado que “la movilización del 1 de mayo de este año es clave, porque está en juego la democracia en un contexto de inestabilidad por los conflictos armados, que ponen en riesgo los derechos y generan un escenario de inseguridad que desprestigia los valores democráticos”.

Por su parte, el responsable de UGT, Enrique Reguero, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe y “alce la voz frente a la falta de justicia social”, apostando “por lo colectivo frente a lo individual”. Ambos dirigentes han destacado la importancia de salir a la calle para defender los derechos laborales y sociales conquistados.