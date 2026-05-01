Más Vuelos confía en que la directora de Aena visite el aeropuerto de León “con los deberes hechos” para la terminal de carga

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La Plataforma Más Vuelos León celebró hoy el anuncio de la visita a lo largo de este mes de mayo de la directora general de AENA, Elena Mayoral, al aeródromo leonés, aunque puntualizó que confían en que lo haga “con los deberes hechos” y que “no sea para decir que hay que hacer más estudios o planificaciones” o que “como es un aeropuerto compartido civil y militar hay dificultades” para que el aeropuerto cuente con una terminal de carga.

Unos deberes que “ya tendrían que estar resueltos entre Aena y Defensa” antes de la visita a León, al igual que, según recordaron, ocurrió en la base aérea de Zaragoza, donde se instaló la terminal de carga aérea a pesar de ser civil y militar y se buscaron soluciones para su instalación “solucionando los temas de seguridad”,

En este sentido Más Vuelos señaló que la base aérea de Zaragoza es en la actualidad la tercera terminal de carga aérea más importante de España, lo que le permitió mover durante el pasado año un total de 182.886 toneladas.

Por este motivo, la Plataforma exigió un “compromiso firme” con soluciones concretas y con fechas y plazos para que, “de una vez por todas”, empiecen las obras de la infraestructura y “pueda dar un impulso como motor económico del noroeste peninsular”, ya que, según el informe presentado por la Cámara de Comercio de León, la Federación Leonesa de Empresarios y el Círculo Empresarial Leonés, el 75 por ciento de las empresas de la provincia de usarían la terminal de carga aérea, a las que se irían sumando empresas del noroeste peninsular.

Más Vuelos también pidió hoy a la directora general de Aena la puesta en marcha del sistema de aterrizaje ILS nivel III, en lugar el nivel I actual, al considerar que “es vital para cualquier tipo de vuelos, ya sean comerciales o de mercancías aéreas” y que ello se contemple en el Plan Dora 2027-2031.