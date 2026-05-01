Cendón celebra que se haya hecho "justicia" tras la condena a los “ultras de extrema derecha” que le vincularon con el ‘Tito Berni’

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“Se hizo justicia”. Con estas palabras celebró hoy el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, la condena de seis meses de prisión para Juan Martínez Grasa y Alberto Royuela Fernández, miembros de “un grupos de ultras de extrema derecha”, por los delitos de calumnias con publicidad e injurias por haber “acusado falsamente a varios diputados de participar en la trama del llamado ‘Tito Berni’”, entre los que se encontraba el diputado leonés, al que además deberán indemnizar.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter) y recogido por la Agencia Ical, el socialista explicó hoy que durante esta semana se celebró el juicio contra aquellos que “llegaron incluso a afirmar que poseíamos cuentas bancarias en el extranjero”, quienes “aceptaron una condena de seis meses de prisión y han reconocido, sin ambages, que se lo habían inventado todo”.

“Durante este tiempo he tenido que convivir con la infamia, con una acusación fabricada y con el daño injusto de quienes intentaron demoler mi nombre, mi trayectoria y mi honor”, lamentó Javier Alfonso Cendón, al tiempo que se preguntó “¿dónde están ahora quienes señalaron con tanta ligereza?”, así como “¿quién repara el daño causado y restituye el honor puesto en duda durante tres años de ruido y sospechas?”.

La respuesta a esas preguntas, afirma, se encuentra en la sentencia emitida, que además adjunta en su mensaje, aunque puntualizó que “no todo el mundo tiene la capacidad de resistir hasta el final frente a una mentira organizada para destruir al adversario”.

Por este motivo, el diputado nacional y secretario provincial del PSOE aprovechó la ocasión para dejar claro que “no todo vale en política”. “No vale el acoso sistemático, ni el intento de quebrar nuestra voluntad atacando a nuestros familiares y a nuestro entorno más íntimo”, añadió, convencido de que “intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición”.

“Frente a la maquinaria del fango, nos mantenemos en pie. Frente a los bulos: verdad; frente a la difamación: justicia y frente al odio: democracia”, concluyó Cendón a través de su perfil en la red social X.