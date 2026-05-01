Cendón reclama “poner coto” a los bulos y la difamación tras la condena a los activistas de extrema derecha que le difamaron

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha valorado este viernes la sentencia que condena a dos activistas de extrema derecha y ha aprovechado para denunciar el uso de bulos y difamaciones en la política.“Creo que hay partidos políticos y hay gente de extrema derecha en este país que quiere hacer política con el bulo, con la mentira y con la difamación. Y lo que demuestra esta sentencia, como demuestran muchas otras, es que tenemos que ponerle coto a todo esto”, ha afirmado Cendón.

El dirigente socialista ha defendido que “los socialistas y los demócratas siempre hemos defendido el uso de las ideas, de la palabra, de la razón y de la educación”, frente a lo que considera prácticas irresponsables de ciertos sectores.“Frente a lo que estamos viviendo con determinados pseudoperiodistas y determinados pseudomedios que lo único que buscan es crear confrontación y malestar en la sociedad con mentiras, bulos y difamaciones”, añadió.

Cendón ha destacado que la sentencia, dictada tres años después de los hechos, viene a reconocer que las acusaciones contra él eran falsas. “En el juicio que celebramos el pasado lunes, reconocieron que se lo inventaron todo”, ha señalado. Por último, ha exigido responsabilidades: “Ahora todos aquellos que lo utilizaron, les pregunto qué dirán ahora. Todos aquellos que nos acusaron de pertenecer a determinadas cosas, ¿quién ahora mismo restituye nuestro honor?”.