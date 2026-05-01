El puente difumina las reivindicaciones del 1 de Mayo en León

Media hora antes de comenzar la marcha, por megafonía sonaba el 'Santa Bárbara Bendita'. No era el día, pero si colaba...

Tampoco lo era para los trabajadores, por lo visto. El poder de convocatoria del 1 de Mayo pinchó ostensiblemente este año, puede que bajo los efectos del puente y del buen tiempo. La manifestación de la capital se quedó discreta y dejó como significativo si acaso el mensaje.

Elena Blasco (CC OO) capitalizó el grueso del discurso: "El lema que tenemos este año de 'Derechos no trincheras, salario, vivienda y democracia' es un lema que resume todas nuestras reivindicaciones, en un ambiente internacional protagonistas todas y cada uno de los conflictos armados que hay, ese aumento de las guerras que desgraciadamente hacen que la clase trabajadora sea la que más sufre las consecuencias económicas y sociales, un rearme de la extrema derecha, un gobierno de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora, y que limitan poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas. Está totalmente dominado por un discurso de odio, de machismo, de racismo. Por eso pedimos a toda la ciudadanía que salga a la calle. Necesitamos seguir empoderando la negociación colectiva y el diálogo social en esta provincia. Exigimos a todas las administraciones que tengan competencia en el ámbito de la vivienda que por favor nos hagan partícipes de ese derecho constitucional".

Enrique del Reguero (UGT) se refirió a los últimos indultos: "Nos alegra mucho que el gobierno de España haya indultado, a las seis compañeras de La Suiza, al igual que todos los sindicalistas perseguidos, ya no solamente a nivel de este país, sino a nivel de todo el mundo, que son encarcelados y en algunos países incluso asesinados". En otras claves, habló del empleo: "Estamos viendo que seguimos siendo de las peores provincias de España, casi todos los indicadores socioeconómicos. Recientemente esta semana hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa donde tenemos la segunda peor tasa de actividad de toda España".

José Antonio Diez, alcalde de Léon, lamentó "la poca tasa de actividad, poca renta per cápita, dificultades de acceso al empleo, dificultades también en la vivienda, dificultades para que nuestros jóvenes puedan quedarse aquí y por lo tanto creo que es un día y un momento de reivindicación de salir a la calle y sobre todo, como alcalde, de estar con ellos, de estar con nuestros sindicatos, de estar con todos aquellos que luchan y que defienden a la clase obrera, a la clase trabajadora y como digo, definitivamente a la mayor parte de la sociedad".

Javier Alfonso Cendón, diputado nacional por el PSOE glosó los logros laborales de su gobierno: "Quiero reivindicar todo lo que se ha conseguido con la lucha obrera, todos los avances a nivel laboral pero también en avances en servicios públicos, en educación, en sanidad, en servicios sociales y todo en definitiva lo que nos ha llevado a legislar a un partido como el Partido Socialista que gracias a este gobierno hoy tenemos más de 22 millones de trabajadores y trabajadoras en este país, un récord histórico y creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando".

Alicia Gallego, procuradora en las Cortes de Castilla y León por la provincia leonesa, fue menos triunfalista: "Nosotros nos sumamos desde la UPL a esta manifestación en la que es la reivindicación de la sociedad, de los trabajadores, del empleo, de la dignidad, porque se están viendo muchas necesidades, pasan los años y lo que vemos es más de lo mismo. León, tristemente, es la segunda provincia que tiene la peor tasa de actividad, es decir, siempre los rankings que encabeza León son a mal. La precariedad se une a la falta de estabilidad en el empleo, los grandes afectados son los jóvenes, las mujeres y lo que vemos es mucha palabrería y poca acción".