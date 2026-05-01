Solo uno de cada tres leoneses resiste en el mismo municipio en el que nació

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Solo uno de cada tres castellanos y leoneses viven en el mismo municipio que les vio nacer, es decir, 808.135 habitantes de la población total de la Comunidad (2,4 millones) mantienen su residencia en su lugar de origen, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación al año 2025 y recogidos por Ical.

Ninguna provincia de la Comunidad alcanza el 50 por ciento, por lo que la mayor parte de los ciudadanos vive en una localidad distinta a la que nació. Así, Burgos, con el 37,01 por ciento y 134.212 personas; Ávila, con el 35,99 por ciento y 57.856; y Zamora, con el 35,68 por ciento y 59.079 personas, son aquellas que mayores porcentajes presentaron de población que continúa su vida en el municipio originario.

Le sigue Valladolid, con el 35,06 por ciento (185.346); Palencia, con el 34,96 por ciento (55.482); Soria, con el 33,19 por ciento (29.930), y Segovia, con el 31,17 por ciento (49.324). A la contra, León (30,95 por ciento y 138.646 habitantes) y Salamanca (29,92 por ciento y 98.260) son aquellas que menor porcentaje de su población reside en el municipio en el que nació.

Las capitales de provincia no se salvan y siguen una tendencia similar, con León como el caso más destacado, ya que solo el 27,93 por ciento de los habitantes que nacieron en la ciudad, es decir, 34.661, siguen, a día de hoy, residiendo en ella. Además, 43.535 vecinos de la capital se trasladaron a otro municipio de la provincia, así como otros 20.843 más que se desplazaron a otra autonomía y 10.609 que desarrollan su proyecto de vida en el extranjero.

En el extremo contrario, aunque con un dato poco alentador, se encuentra la capital abulense, ya que únicamente el 40,37 por ciento de los habitantes que nacieron en la ciudad amurallada mantienen su residencia en la misma, lo que representan unos 24.104 vecinos de un total de 59.480. De igual forma, 11.051 capitalinos se marcharon a otra comunidad autónoma, cifra que desciende hasta los 6.288 en aquellos que traspasaron las fronteras nacionales.

Éxodo autonómico

A la hora de analizar los destinos de aquellos castellanos y leoneses que toman la decisión de cambiar su lugar de residencia, se desprende que la opción de desarrollar un proyecto vida nuevo en otra autonomía gana por goleada a la alternativa de elegir una provincia de la Comunidad distinta a la de origen.

Y es que, 376.416 habitantes de la Comunidad se marcharon a otra autonomía española a lo largo de 2025 frente a los 161.865 habitantes que eligieron otras provincias de Castilla y León, según los datos publicados por el INE y recabados por Ical.

La provincia abulense exportó 39.003 habitantes (24,26 por ciento) a otras comunidad autónoma, donde incide el foco de atracción madrileña, mientras que sólo 7.733 abulenses (4,81 por ciento) eligieron otra provincia de Castilla y León.

A la contra, Valladolid es aquella que contabiliza un menor porcentaje de vallisoletanos que se marchan a otra autonomía, con el 12,25 por ciento y 64.739, aunque, frente a ello, es la que mayor dato registra a la hora de exportar población a otras provincias de Castilla y León, con el 10,77 por ciento y 56.939.