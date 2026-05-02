Corte de tráfico en la avenida Palencia de León

Vista general de la avenida de Palencia desde la glorieta del Palacio de Exposiciones.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de un corte de tráfico previsto para el próximo lunes 4 de mayo en la avenida Palencia, a la altura de la estación de Adif, con motivo de las labores de reparación de la vía.

Las restricciones comenzarán a las 9.30 horas y afectarán a los dos carriles centrales de la avenida. Los trabajos estarán debidamente señalizados y contarán con la presencia de agentes de la Policía Local, que realizarán labores de vigilancia, gestión y regulación del tráfico rodado.

Además, se reforzarán las vías alternativas para minimizar las molestias a los conductores. La duración del corte dependerá del tiempo necesario para completar las reparaciones.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar las rutas alternativas habilitadas.