Diario de León

Corte de tráfico en la avenida Palencia de León

Vista general de la avenida de Palencia desde la glorieta del Palacio de Exposiciones.

Vista general de la avenida de Palencia desde la glorieta del Palacio de Exposiciones.DL

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Redacción
León

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La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de un corte de tráfico previsto para el próximo lunes 4 de mayo en la avenida Palencia, a la altura de la estación de Adif, con motivo de las labores de reparación de la vía.

Las restricciones comenzarán a las 9.30 horas y afectarán a los dos carriles centrales de la avenida. Los trabajos estarán debidamente señalizados y contarán con la presencia de agentes de la Policía Local, que realizarán labores de vigilancia, gestión y regulación del tráfico rodado. 

Además, se reforzarán las vías alternativas para minimizar las molestias a los conductores. La duración del corte dependerá del tiempo necesario para completar las reparaciones.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar las rutas alternativas habilitadas.

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