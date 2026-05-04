Un chorro polar ondulado y una vaguada traen nieve a León y lluvia de barro en el inicio de mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La meteorología prepara un giro radical que marcará los próximos días en toda España, especialmente en la montaña de León. Dos borrascas frías atravesarán el país provocando un cambio drástico en las condiciones atmosféricas que habían caracterizado las jornadas precedentes. Las precipitaciones intensas y el descenso térmico protagonizarán una semana donde la primavera mostrará su cara más caprichosa e impredecible.

Tras un fin de semana marcado por episodios tormentosos significativos, la inestabilidad atmosférica se intensificará notablemente debido a la confluencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera y un chorro polar ondulado, fenómeno característico de esta estación que favorece la entrada de nuevas depresiones. Meteored España anticipa que este cambio no será pasajero, sino que marcará una tendencia que se prolongará varios días.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, ha detectado que entre el lunes y el martes se configurará una DANA o depresión aislada en niveles altos sobre la zona cantábrica. Este fenómeno meteorológico, también conocido como gota fría, actuará como catalizador de la inestabilidad generalizada que experimentará la península durante las próximas jornadas.

Inicio de semana con precipitaciones generalizadas

El lunes arranca con chubascos y tormentas dispersos por el territorio peninsular, pero a partir del mediodía la actividad se incrementará extendiéndose por numerosas regiones. Las precipitaciones localmente fuertes afectarán a Cataluña, Aragón, Navarra, el sector septentrional de Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. También se registrarán episodios significativos en determinadas zonas de Castellón y Alicante.

En esta primera jornada, las temperaturas descenderán de forma generalizada salvo en la franja mediterránea donde experimentarán ligeras subidas. El valle del Guadalquivir y el interior valenciano superarán los 25 grados, mientras que las comunidades cantábricas y Castilla y León se moverán entre los 15 y 18 grados, valores frescos para esta época del año.

El martes traerá nieve a cotas medias

Para el martes se prevén chubascos desde las primeras horas, especialmente intensos en el tercio septentrional y en Mallorca. La tarde traerá recrudecimiento de las precipitaciones en el norte de la Comunidad Valenciana, el sistema Ibérico, Aragón, la vertiente cantábrica, Galicia, los Pirineos y Cataluña. El resto de la península y Baleares también experimentarán lluvias, aunque con menor intensidad.

La aproximación de una masa de aire frío asociada a la depresión provocará un descenso notable de las temperaturas y situará la cota de nieve en torno a los 1.500 metros en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, elevándose hasta aproximadamente 1.600 metros en el sector norte del sistema Ibérico. Las temperaturas nocturnas caerán especialmente, generando un ambiente fresco para la época en la mitad norte del país.

Transición meteorológica a mitad de semana

El miércoles representará una jornada de transición, con chubascos más aislados en zonas montañosas del norte y este peninsular. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, donde nevará a partir de unos 1.700 metros de altitud. Esta jornada ofrecerá cierto respiro antes del nuevo deterioro previsto para el final de la semana.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha señalado que aunque se espera un ambiente típico de primavera, en la segunda mitad de la semana predominará un ambiente fresco para la época del año en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas diurnas experimentarán ligeras subidas en la mitad sur, con ciudades como Sevilla alcanzando los 27 grados, mientras Burgos, Lugo o Palencia rondarán apenas los 15 grados.

Recrudecimiento a partir del jueves

El jueves marcará un nuevo incremento de la inestabilidad atmosférica por la llegada de otra vaguada procedente del Atlántico. Los chubascos intensos afectarán al sistema Ibérico, Pirineos, Castilla y León, vertiente cantábrica, Galicia, Comunidad Valenciana, sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas ascenderán temporalmente y se podrán registrar lluvias de barro en el centro, este peninsular y archipiélago balear debido al arrastre de partículas en suspensión.

Existe cierta incertidumbre sobre las áreas que recibirán mayor cantidad de precipitación, aunque probablemente se situarán en el norte y este del país. Los chubascos podrían venir acompañados de tormentas, granizo y rachas intensas de viento que obligarán a extremar las precauciones.

Final de semana con máxima incertidumbre

Para la recta final de la semana aumenta la incertidumbre meteorológica, aunque los modelos de predicción apuntan a la llegada de una borrasca fría que afectará a la España peninsular y el archipiélago balear. Esta depresión enviará varias líneas de inestabilidad y frentes tormentosos que dejarán lluvias en amplias zonas, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes en determinados puntos.

A medida que avance el fin de semana, se inyectará aire más frío tanto en superficie como en capas altas de la atmósfera, desde el noroeste hacia otras zonas del territorio. Las temperaturas descenderán nuevamente y la cota de nieve volverá a bajar en las principales cordilleras, prolongando el ambiente fresco y primaveral que caracterizará esta primera semana de mayo.

Situación en los archipiélagos

En el archipiélago canario también se registrarán algunos chubascos aislados durante esta semana, aunque la afección será notablemente menor que en la península. Las Islas Baleares, por el contrario, sí experimentarán episodios significativos de precipitación, especialmente a partir del jueves cuando la segunda borrasca alcance su mayor intensidad.

Esta primera semana de mayo arranca, por tanto, inestable con lluvias, tormentas, nieve y temperaturas bajas para la época, especialmente en el norte y este peninsular. Aunque a mitad de semana se prevé una breve mejoría, las precipitaciones y el frío volverán a intensificarse para el fin de semana, confirmando el carácter caprichoso de la primavera meteorológica en España.