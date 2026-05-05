La Cibercomandancia de León ya lleva tramitadas 44.000 denuncias

La cibercomandancia de la Guardia Civil tiene su sede en el IncibeDL

La Cibercomandancia de León, el organismo policial dependiente de la Guardia Civil que asienta su sede en León, acumula ya 44.000 denuncias en lo que va de año, según los datos que se han ofrecido esta mañana desde Soria.

La sección de la Benemérita que lucha contra las fórmulas de la delincuencia en Internet, tiene su sede en Incibe. El coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, jefe de la unidad, avanzó esta mañana que desde la creación de esta unidad, en julio de 2025, han tramitado 44.000 denuncias lo que demuestra la "necesidad" de este nuevo servicio.

El dato se ha ofrecido en una reunión con los comerciantes de la zona, para mejorar su seguridad en la Red y dar una serie de pautas con el objetivo de aumentar la ciberseguridad y para interponer denuncias en caso de que sea necesario.

Del total de las denuncias tramitadas, alrededor del 10% corresponden a empresas, según el responsable de la Benemérita.

La Guardia Civil ha aumentado el personal dedicado a este tipo de delitos, lo que ha repercutido en un mayor esclarecimiento de los mismos, así como en la restitución total o parcial de 185 cantidades económicas ciberestafadas.

Además de los ciudadanos españoles y residentes en España, también pueden utilizar este servicio los turistas o visitantes que hayan sido objeto de algún delito durante su estancia en el país.

El coronel ha recordado que la presentación de las denuncias es posible mediante cualquier certificado digital, sin necesidad de acudir a ningún puesto de la Guardia Civil.