El Hospital de León despega en el MIR: con siete plazas ya entre los mejores

En sólo día y medio de adjudicación, el Complejo Asistencial Universitario de León ya ha tentado a siete de los mejores Médicos Internos Residentes para formarse en sus instalaciones.

La actividad comenzó oficialmente ayer y no hubo que esperar mucho para que el nombre de León apareciera en el sistema de adjudicación. Exactamente a las 11.54 horas, el número 333 de la promoción nacional sellaba su destino en el Hospital leonés, al elegir la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

Esa jornada vespertina incorporó a las 17.55 horas al número 534, que se decantó por el servicio de Cardiología, una de las áreas con mayor prestigio y volumen de trabajo en el centro leonés.

Y hoy por la mañana, se confirma que el atractivo de León sigue al alza entre el millar de los mejores expedientes. La jornada arrancó con Oftalmología como protagonista, elegida por el número 738 a las 09.59 horas. Una especialidad asignada también para el 1.036.

Cardiología (número 896), Urología (adjudicada al número 963) y Anestesiología y Reanimación (elegida por el número 1.030) completan esta mañana.

De las 570 plazas que oferta este año CyL, 96 corresponden a la provincia leonesa, lo que representa casi el 17% del total de la comunidad.

"La llegada de estos perfiles, situados entre los mil primeros de España, avala la calidad docente y asistencial de nuestro hospital", señalan fuentes del sector.

En los próximos días continuará el proceso para el resto de especialidades, incluyendo Medicina Familiar y Comunitaria, donde León espera seguir atrayendo talento para cubrir sus necesidades asistenciales.