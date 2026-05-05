El Ayuntamiento de León de incorpora a su parque móvil seis vehículos con etiqueta cero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León continúa con el proceso de sustitución de los vehículos de la flota municipal por otros más eficientes y menos contaminantes. De esta forma, se han incorporado seis nuevas furgonetas con etiqueta cero e infraestructura de recarga que serán destinadas a diferentes servicios municipales, son modelo Nissan townstar y tienen tres plazas. Esta mañana el alcalde, José Antonio Diez, ha dado todos los detalles de esta renovación que tiene un presupuesto de 179.685 euros.

El alcalde ha explicado que la flota municipal presentaba un elevado grado de antigüedad y obsolescencia tecnológica lo que generaba elevados costes en reparaciones y mantenimiento con intervenciones que, en ocasiones, también provocaban tiempos de inactividad. Además, eran vehículos más contaminantes.

De esta manera se incorpora un vehículo para el Coto Escolar, dos vehículos para Servicios Eléctricos, un vehículo para el Servicio de Parque Móvil y dos vehículos para el Servicio de Deportes. En cuanto a los puntos de recarga se instalarán: uno en el Coto Escolar, dos en los bajos del Estadio Reino de León, uno en las instalaciones del Parque Móvil y dos en las naves del Mercado de Ganados, instalaciones de Servicios Eléctricos.