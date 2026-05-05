El Área de Salud de León celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos con actividades para profesionales y pacientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, los sanitarios de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del Área de Salud de León han desarrollado diversas iniciativas tanto para profesionales como para pacientes.

Los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria han realizado actividades de sensibilización y promoción de la salud en todas las Zonas Básicas de Salud (ZBS), con el objetivo de concienciar sobre la importancia de una correcta higiene de manos como medida fundamental para prevenir infecciones.

Los equipos sanitarios han organizado puntos informativos en los centros de salud, con materiales educativos, demostraciones prácticas de higiene de manos y actividades participativas dirigidas tanto a pacientes como a profesionales.

Además, esta iniciativa ha trascendido el ámbito sanitario, llevando la educación en higiene de manos a la comunidad. Profesionales de Atención Primaria han realizado intervenciones en centros educativos y residencias, adaptando los contenidos a cada grupo de población, fomentando hábitos saludables desde edades tempranas y reforzando la prevención en colectivos vulnerables.

El CAULE también celebró Día Mundial de la Higiene de Manos, este 2026 bajo el lema ‘Salva vidas. Límpiate las manos’

La jornada comenzó con una charla en el salón de actos del Hospital Universitario de León, a cargo del Dr. Manuel Cortes, facultativo del Servicio de Medicina Preventiva, que hizo hincapié en en los objetivos de la campaña de este año , que incide especialmente en promover prácticas óptimas de higiene de manos (utilizando la técnica adecuada y de acuerdo con los 5 momentos de la OMS) durante la atención sanitaria y en concienciar sobre la importancia de la monitorización de la adherencia de los profesionales a la higiene de manos mediante la observación.

Los cinco momentos que establece la OMS para la higiene de manos son:

-Antes del contacto con el paciente: Al acercarse para realizar cualquier acción, como tomar el pulso o estrechar la mano.

-Antes de realizar una tarea aséptica: Justo antes de manipular catéteres, curas, preparar medicación o limpiar heridas.

-Después del riesgo de exposición a fluidos corporales: Inmediatamente tras contactar con sangre, orina, secreciones o retirarse guantes.

-Después del contacto con el paciente: Al finalizar la atención o el examen físico, incluso si solo fue contacto directo.

-Después del contacto con el entorno del paciente: Al tocar mobiliario, sábanas, equipos o barandillas, aunque no se haya tocado al paciente directamente.

En el acto también se reflexionó sobre el uso adecuado de guantes ya que su utilización cuando no está indicada favorece la transmisión de microorganismos y resistencias antimicrobianas e incrementa las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Al término se entregaron los reconocimientos a las unidades / servicios con mejores tasas de adhesión del año 2025.

La primera mejor tasa fue para Neonatología (entreplanta edificio Virgen Blanca); la segunda para Hematología (planta 8ª edificio Virgen Blanca); la tercera, para la Unidad Coronaria; la cuarta para Cirugía Vascular (Planta 11ª Edificio Princesa Sofía) y la quinta, para Neumología (planta 4ª Virgen Blanca).

Asimismo, entre las 9 y las 11:30 se celebró una mesa informativa en la entrada principal del hospital con repartición de PBA (Preparación de Base Alcohólica) al público en general, informando de su uso correcto. Los geles también se repartieron por las distintas plantas del hospital. El programa de actos finalizó a las 11:30 horas con una foto de los profesionales en la entrada principal.