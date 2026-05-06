San Andrés del Rabanedo recibe hoy a la nueva interventora con las 300 nóminas sin pagar

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La plantilla de San Andrés del Rabanedo espera como agua de mayo a la nueva interventora, la primera 'de verdad' que accede al cargo en año y medio y que, según las previsiones, tomará hoy posesión de un cargo 'accidentalizado' desde que en octubre de 2024 el funcionario que lo ocupaba se fue al Ayuntamiento de León.

Y la esperan con los brazos abiertos para que salve la nómina de abril, porque aún no la han cobrado. El retraso se produce por una nueva carambola en los altos puestos para la gestión de la casa, al faltar las firmas técnicas de tesorería e intervención.

Dos rúbricas imprescindibles para desbloquear los 750.000 euros de las 300 nóminas de los trabajadores municipales que no se estamparon a tiempo al coincidir la baja de la tesorera y el relevo en intervención, ya que el saliente, que ha ejercido durante los cuatro últimos meses como interventor accidental al sumar el cargo al de arquitecto municipal, llegó en diciembre de 2025 al ritmo «de Extremoduro», ya que dedicó su primer expediente para pagar los sueldos a Robe Iniesta y sale sin despedida y sin dejar su huella en los sueldos de abril.

De modo que por sexta vez desde 2024, a la plantilla de San Andrés del Rabanedo le toca esperar por un «bloqueo administrativo» derivado de la ausencia de las firmas que autorizan el pago. El equipo de Gobierno confía en que se resuelva pronto, porque ya se ha nombrado al sustituto de la tesorera y la nueva interventora, que llega de la bolsa de la Junta, se incorpora hoy.

Así que a pesar de la recurrencia de estos retrasos, el horizonte de solución parece que no se retrasará. La nueva funcionaria llega con tarea y tendrá sobre su mesa nada más acceder a su cargo el desbloqueo del pago de los sueldos. Una vez estampada su rúbrica junto a la del tesorero accidental, se dará la orden de transferencia a las entidades bancarias.

A pesar de que UPL valora que se trata de un problema técnico puntual provocado por la «tormenta perfecta» entre una baja médica y un relevo administrativo, los empleados denuncian la inseguridad que supone no saber con certeza qué día del mes recibirán sus emolumentos, especialmente en un contexto de inflación y compromisos bancarios.

La llegada de la nueva interventora se ve, por tanto, no solo como una solución de urgencia para el pago de este mes, sino como una oportunidad para dotar de cierta estabilidad a la gestión económica del tercer municipio de la provincia. Hoy será el día clave para comprobar si la burocracia da un respiro a San Andrés y si, finalmente, la firma de la nueva funcionaria logra «salvar» una nómina que se ha hecho esperar más de lo debido.