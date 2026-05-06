UPL reclama incluir «papón», «bracero» y «seise» en el diccionario de la RAE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha vuelto a solicitar a la Real Academia Española (RAE) la incorporación de los términos «papón», «bracero» y «seise» en el Diccionario de la lengua española. Los leonesistas consideran que el Pleno de la Academia previsto para el 14 de mayo en León, que rendirá homenaje a la reina Urraca I, constituye una ocasión excepcional para avanzar en el reconocimiento de este léxico tradicional vinculado a la Semana Santa leonesa.

Esta petición no es nueva. El pasado 30 de marzo de 2023, UPL remitió una carta al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, solicitando formalmente la inclusión de estas palabras tan arraigadas en la tradición semanasantera de la provincia. La formación política argumenta que estos términos trascienden los propios actos penitenciales y forman parte del acervo cultural leonés, por lo que merecen aparecer con la terminología y acepción específicas utilizadas en León.

En aquella misiva, los leonesistas explicaron que habían recurrido a las fuentes documentales del diccionario académico, incluyendo el Banco de Datos del Español, el fichero histórico de la Academia, obras de referencia, estudios monográficos sobre el léxico y la Unidad Interactiva del Diccionario. Estas herramientas son las que la institución académica emplea habitualmente para evaluar la incorporación de nuevos términos. Según UPL, encontraron ejemplos que refieren al término «papón» en dos acepciones: la número 29, que menciona que se trata de un vocablo usado en León, y la acepción 39, que hace referencia a este término dentro de la Semana Santa leonesa.