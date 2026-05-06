Detenido tras agredir sexualmente y tirar por un barranco a una joven después de ofrecerse a llevarla a León

Publicado por Europa Press Oviedo Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han procedido a la detención de un vecino de Mieres de 50 años como supuesto autor de un delito de agresión sexual y de otro de homicidio en grado de tentativa.

Sobre las 08.10 horas del pasado 23 de abril la Guardia Civil de Mieres fue alertada de la presencia de una mujer ensangrentada caminando por una carretera del entorno rural de municipio asturiano de Lena, en concreto en la población de Castiello.

Trasladada una Patrulla de Seguridad Ciudadana al lugar, no encontraron rastro de esta persona. Minutos más tarde, se recibía la llamada de una estación de servicio cercana ubicada en la A-66, sentido Oviedo, en la que se comunicaba la presencia de una mujer con síntomas evidentes de haber sido agredida físicamente, y se comprobó que se trataba de una joven que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, diversas contusiones en cara y cuerpo y en estado de shock.

La joven explicó a los agentes que había sido víctima de una agresión sexual y física y debido a su estado fue trasladada por los servicios sanitarios hasta el Hospital Álvarez Buylla de Mieres donde fue atendida.

Los hechos descritos se pusieron en conocimiento de los especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil de Mieres con la información obtenida inicialmente y ante la evidencia de la existencia de un delito de índole sexual iniciaron el protocolo de actuación ante este tipo de delitos, preservando las evidencias, como la ropa de la víctima para su posterior análisis y estudio.

En la denuncia presentada por la víctima, asistida por el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales del Principado de Asturias, se relataba con todo tipo de detalles los hechos ocurridos. Según relató la joven, en la madrugada del día 23 el autobús en el que viajaba dirección Madrid realizó una parada en una estación de servicio de la A-6 en la provincia de Zamora donde aprovechó para ir al baño. Cuando salió del baño, el autobús ya había continuado con su ruta, por lo que se quedó sin medio de transporte en el que continuar.

Ante la urgencia de llegar a Madrid donde esta persona tenía la intención de tomar un vuelo hacia Suiza, se vio apremiada, y decidió continuar a bordo de una furgoneta de reparto cuyo conductor se comprometió a llevarla hasta León para que pudiera enlazar con algún medio de transporte que la llevara hacia Madrid.

Fue en la localidad de León donde el conductor se comprometió, previo pago de 150 euros, llevarla hasta Madrid, no sin antes realizar alguna entrega pendiente, a lo que la víctima accedió. Y según su relato, minutos más tarde la víctima empezó a ser consciente de que el recorrido del conductor de la furgoneta no era el indicado, comenzando a preocuparse.

Según ha informado la Guardia Civil, con más engaños, realizó un cambio de vehículo, recogiendo uno de su propiedad en el que finalmente se suponía que la iba a trasladar hacia Madrid.

Transcurridos unos kilómetros, el conductor se habría desviado de la autopista hacia carreteras secundarias, donde circuló durante un tramo, estacionando el vehículo en una zona alejada.

Es en ese momento cuando el detenido habría agredido sexualmente a la víctima para posteriormente agredirla con dureza para que se bajara del vehículo, golpeándola con fuerza, y arrastrándola por el cabello, llegando a golpearla con un ladrillo en la cabeza y tirarla inconsciente por un barranco.

Tras recuperar el conocimiento, la joven logró llegar a la Estación de Servicio donde fue atendida por los servicios sanitarios y la Guardia Civil.

Las investigaciones de los agentes fueron detalladas y minuciosas, comenzando por realizar una inspección ocular del lugar de los hechos, y continuando con el visionado de cámaras a lo largo de todo su recorrido, confirmando todo cuanto la víctima había relatado.

Para llegar a este punto, hubo que hacer un rastreo del terminal móvil, ya que tanto el teléfono como el bolso de la víctima habían sido arrebatados por la fuerza tras la agresión y depositados en un contenedor de basura de Ujo, en Mieres, de donde se pudo rescatar para hacer un seguimiento del GPS del teléfono.

De esta manera, encontraron el lugar donde se había cometido la agresión, y pudieron realizar la inspección ocular, que aportó una nueva confirmación a los agentes del relato, observándose restos de sangre e incluso unas fibras de camiseta coincidentes con las que portaba el agresor.

Del visionado de cámaras, se pudo obtener fotogramas en los que además de confirmarse todo lo señalado, aportaba identificación tanto esta persona, como del vehículo en el que se produjeron los hechos.

Se trataba de un hombre, vecino de Mieres, que realiza trabajos de paquetería para una empresa asturiana. Finalmente, a las 15.35 horas de este domingo 3 de mayo, se procedió a su detención. Tiene 50 años y se le arrestó como supuesto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de homicidio en grado de tentativa. Tanto detenido como diligencias fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza 1 de Lena, quien decretó su ingreso en prisión.