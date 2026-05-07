Cuando los aviadores eran los Trom Cruise de la época

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En pleno vuelo sobre el Atlántico, salir a reparar el ala o la hélice mientra el avión Plus Ultra perdía potencia y altura. Apagar un motor o reparaciones imposibles como las que ahora aparecen en las películas de acción fueron reales gracias a personalidades, que para muchos han quedado en el olvido, como Pablo Rada o Modesto Madariaga, frente a la popularidad que alcanzaron los pilotos en aquella época, entre 1926 y 1935, que se convirtieron poco menos en "los Messi y los Ronaldo" de aquellos años, como explicó el director general de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Óscar Ruiz, durante la presentación de los actos en León de las actividades para conmemorar el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, como el propio Plus Ultra o la Patrulla Atlántida y la Escuadrilla Elcano.

Los actos de esta celebración, que se alargarán durante varios años con escalas en distintos puntos no sólo de España, comenzaron en este enero con la recreación del Plus Ultra y su vuelo entre Palos de la Frontera y Buenos Aires. Ahora, los días 27 y 28 de mayo en la Fundación Sierra Pambley de León se celebrará un congreso en el que se quiere poner de relevancia el papel del personal de tropa o los mecánicos que participaron en esas gestas aeronáuticas con tecnologías básicas y con recursos materiales que ahora parecen imposibles.

La Academia Básica del Aire y del Espacio se ha encargado históricamente de la formación de estos mecánicos que contra todo pronóstico hacían virguerías en el aire y con los aviones. Para ello, se han organizado una serie de ponencias para abordar la meteorología aeronáutica, la ingeniería, mantenimiento y preparación técnica en los grandes vuelos y dos encuentros centrados sobre algunos de esos protagonistas como Pablo Rada, mecánico del Plus Ultra, y Modesto Madariaga, quien participó en el Patrulla Atlántida, que hizo el trayecto de Melilla a Guinea en 1926.

Juan Francisco Sanz, durante la presentación de los actos en León en la Academia Básica del AireVirginia Moran

La directora de la Cátedra Almirante Bonifaz de la Universidad de León, Nuria Rabanal, ha asumido la dirección académica de estas jornadas, en las que participa el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio, a través de su director, el general de división Juan Francisco Sanz, quien recordó que entre 1926 y 1935 España vivió "una época gloriosa" en la aviación, aunque iba con retraso respecto a otros países que ya habían participado en la primera guerra mundial.