Manuel Romero (UPL) denuncia a la edil de IU en San Andrés del Rabanedo por atacar su honor

El concejal de UPL, Manuel Romero, da un paso más y ha presentado una querella por injurias y calumnias contra la edil de Izquierda Unida- Podemos en el Ayuntamiento de San Andrés por unas acusaciones que, según sostiene, "han perjudicado gravemente su honor y su imagen pública". El edil inició acciones legales ya el pasado agosto contra Laura Fernández, tras las afirmaciones públicas de la edil en las que imputó al responsable de Cultura, Juventud y Deportes de este ayuntamiento del alfoz leonés la presunta autoría de delitos, "como amenazas, acoso e incluso maltrato hacia las mujeres, sin fundamento alguno", expresa.

Presentó una demanda de conciliación sin éxito y por eso decide proseguir la vía judicial.

Romero consideró que esas acusaciones no eran verdad y "carecían de base jurídica, además de generar una respuesta injusta, sin que se haya preservado la presunción de inocencia". También vio que afectaron "gravemente" a su honor, reputación y labor política.

Laura Fernández había señalado en un pleno que Romero profirió "amenazas" al acudir el día 18 de julio de 2025 al despacho de IU en San Andrés y "tras cerrar la puerta, decir a la secretaria que todo tiene un límite, Laura se ha pasado y la vamos a señalar, transmíteselo", según la versión de la concejala, que señaló que el concejal formuló esas afirmaciones "en tono amenazante". De ahí que pidiera el "amparo" de la alcaldesa y al no obtener respuesta llevara una moción de reprobación al pleno, ante "el temor de que tras numerosas faltas de respeto", llegara a "las amenazas" y que éstas pudieran pasar de lo verbal "a lo físico".

También admitió en la sesión que temía "por si integridad" e indicó a la regidora que al justificar al concejal se convertía en "cómplice".

Por su parte, el concejal leonesista afirma que actúa "en defensa de su reputación" y con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades, subrayando que no permitirá “calumnias” ni que se difame “a su persona o a las siglas de su partido”.