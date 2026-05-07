Manuel Romero (UPL) denuncia a la edil de IU en San Andrés del Rabanedo por atacar su honor
Laura Fernández aseguró en un pleno que temía por su integridad física "tras numerosas faltas de respeto" del edil si Romero llegaba a pasar de "las amenazas" verbales "a lo físico"
El concejal de UPL, Manuel Romero, da un paso más y ha presentado una querella por injurias y calumnias contra la edil de Izquierda Unida- Podemos en el Ayuntamiento de San Andrés por unas acusaciones que, según sostiene, "han perjudicado gravemente su honor y su imagen pública". El edil inició acciones legales ya el pasado agosto contra Laura Fernández, tras las afirmaciones públicas de la edil en las que imputó al responsable de Cultura, Juventud y Deportes de este ayuntamiento del alfoz leonés la presunta autoría de delitos, "como amenazas, acoso e incluso maltrato hacia las mujeres, sin fundamento alguno", expresa.
Presentó una demanda de conciliación sin éxito y por eso decide proseguir la vía judicial.
Romero consideró que esas acusaciones no eran verdad y "carecían de base jurídica, además de generar una respuesta injusta, sin que se haya preservado la presunción de inocencia". También vio que afectaron "gravemente" a su honor, reputación y labor política.
Laura Fernández había señalado en un pleno que Romero profirió "amenazas" al acudir el día 18 de julio de 2025 al despacho de IU en San Andrés y "tras cerrar la puerta, decir a la secretaria que todo tiene un límite, Laura se ha pasado y la vamos a señalar, transmíteselo", según la versión de la concejala, que señaló que el concejal formuló esas afirmaciones "en tono amenazante". De ahí que pidiera el "amparo" de la alcaldesa y al no obtener respuesta llevara una moción de reprobación al pleno, ante "el temor de que tras numerosas faltas de respeto", llegara a "las amenazas" y que éstas pudieran pasar de lo verbal "a lo físico".
También admitió en la sesión que temía "por si integridad" e indicó a la regidora que al justificar al concejal se convertía en "cómplice".
Por su parte, el concejal leonesista afirma que actúa "en defensa de su reputación" y con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades, subrayando que no permitirá “calumnias” ni que se difame “a su persona o a las siglas de su partido”.