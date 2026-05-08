León exige desbrozar los solares ante «un verano complicado de incendios»

El vicio con el que desmanda la maleza, alimentada por la sucesión de las jornadas de sol y altas temperaturas con los días de lluvias incesantes, pone en alerta al Ayuntamiento de León. Escarmentado por los fuegos que se suceden casi sin falta desde la primavera hasta final del estío, el regidor de la capital leonesa, José Antonio Diez, emitió esta semana un banco de Alcaldía en el que advierte a los propietarios de las fincas que tienen hasta el 15 de junio para cumplir con la obligación del desbroce y retirada de los restos vegetales.

Si no cumple, como se fija en la ordenanza, se arriesgan a la apertura de un expediente que puede acabar en multas de entre 750 y 3.000 euros, además de que se ejecutarán las labores de forma subsidiaria y se les pasará la factura.

El nuevo bando de Alcaldía, que llega con un mes de retraso de acuerdo a la solicitud de adelanto de lafederación de asociaciones de vecinos, augura que «el crecimiento de la vegetación en densidad y altura en los solares de la ciudad puede propiciar un verano complicado en materia de incendios».

Para atenuar el riesgo, que atmbién afecta a los solares de titularidad municipal que algunas veces se descuidan, el documento insiste en la necesidad de proceder a la realización «urgente de labores de desbroce y posterior retirada de los restos vegetales», antes del 15 de junio de 2026, además de repetirlas «con la periodicidad necesaria para mantener los terrenos en condiciones adecuadas de manera continuada durante todo el año». La exigencia se ajusta a la normativa que «exige mantener los terrenos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público».