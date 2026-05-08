El leonesismo pide el relevo del Cid por Reina Urraca

Como «la denominación de los espacios públicos constituye un hecho fundamental en la construcción de la memoria colectiva de una ciudad», que sirve como «instrumento de reconocimiento a figuras históricas y hechos relevantes vinculados con su identidad, su historia y su patrimonio cultural», UPL reclama que se ponga a la Reina Urraca donde se alza el Cid. El argumento de los leonesistas arma la moción, que se debatirá en el próximo Pleno a la espera de sumar los apoyos para rebautizar el parque del Barrio Romántico con el nombre de la «primera mujer en Europa en ejercer el poder de reina por derecho propio», una reivindicación que «representa no sólo la historia propia del territorio leonés, sino también el liderazgo femenino en una época especialmente compleja desde el punto de vista político y social».

La propuesta incide en que se adecuaría «la nomenclatura urbana a referentes históricos propios de León» y se contribuiría a «ensalzar el papel de la mujer en la historia y a reforzar la identidad cultural leonesa». No se cambiaría «el nombre de la calle», sino sólo del parque, «de tal manera que este cambio de denominación no supondría perjuicio alguno para los vecinos de la zona», señala UPL, que recuerda que «en el presente año se conmemora el aniversario del fallecimiento de la reina Urraca (1126), lo que constituye una buena oportunidad para reforzar el reconocimiento institucional a su figura y promover la divulgación de la historia del Reino de León entre la ciudadanía».

La moción describe a Rodrigo Díaz de Vivar como una «figura histórica ampliamente conocida también como el Cid Campeador, e incluso héroe de Castilla», pero apostilla que su «vinculación con la ciudad de León resulta limitada». Los leonesistas recalcan que «el Cid mantuvo conflictos con el rey Alfonso VI», padre de Urraca, se le desterró «en dos ocasiones y desarrolló buena parte de su actividad militar fuera del ámbito leonés», además de que actuó «incluso al servicio de distintos reinos de taifas». «Fue más un mercenario que un héroe de la Reconquista», remataron.

Como contraposición, UPL detalla que «la historia del Reino de León cuenta con figuras de enorme relevancia directamente vinculadas con la ciudad y su desarrollo histórico, como es el caso de Urraca I de León, que reinó León entre 1109 y 1126». «La reina Urraca, hija de Alfonso VI, tuvo en León uno de los principales centros de su actividad política y de gobierno, desempeñando un papel clave en la consolidación del Reino de León como entidad política», se relata en la moción, que destaca que «sus restos reposan en el Panteón de los Reyes de San Isidoro, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad por haber sido el escenario de la Cuna del Parlamentarismo». Desde allí se ve el parque creado en 1972 sobre los cimientos de la casa solariega de Ramiro Díaz de Laciana y Quiñones y María Páez de Cepeda y Sotomayor, donde se instaló en 1663 el convento de las Agustinas Recoletas para pasar luego a casa de Beneficencia, del cabildo isidoriano, de la Diputación, de Hacienda y cuartel que, en la Guerra Civil, sirvió de centro de prisioneros.