Hacienda enviará 130.000 "cartas del miedo" para corregir la Renta: cómo afecta a los contribuyentes de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha cumplido el primer mes de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una estrategia clara basada en la prevención. En este contexto, el organismo iniciará próximamente el envío de cerca de 130.000 cartas preventivas dirigidas a contribuyentes que han presentado su declaración con modificaciones respecto a los datos que le constan a la administración. El objetivo de estas misivas, que se remitirán en dos fases entre mediados de mayo y el mes de junio, es permitir que los ciudadanos valoren la subsanación de posibles errores u omisiones antes de que se inicie una eventual comprobación formal.

Esta medida busca avanzar en el cumplimiento voluntario y evitar la generación de intereses de demora o la imposición de sanciones. Si el contribuyente considera que su declaración original es correcta, no está obligado a realizar ningún cambio, pero si detecta un error tras el aviso, tiene la opción de presentar una declaración rectificativa. Se trata de una fórmula que ya se aplicó en ejercicios anteriores con éxito, permitiendo el año pasado que más de 45.000 declarantes regularizaran su situación de forma proactiva.

En la provincia de León, el ritmo de la campaña refleja una actividad notable. Hasta la fecha, un total de 73.304 leoneses ya han presentado su declaración, lo que supone un incremento del 2,73% respecto al mismo periodo del año anterior. Del conjunto de declaraciones tramitadas en la delegación provincial de León, 57.279 incluyen una solicitud de devolución, de las cuales ya se han abonado 39.456, alcanzando un grado de ejecución del 68,88% en el número de pagos. En cuanto a las cifras económicas en la provincia, el importe total solicitado por los contribuyentes leoneses asciende a 47,4 millones de euros, habiéndose pagado ya cerca de 26 millones.

Para aquellos ciudadanos que aún deban confeccionar su declaración o necesiten asistencia tras recibir un aviso de la Agencia, hoy comienza el plan "Le Llamamos". Este servicio de asistencia telefónica personalizada permite a los contribuyentes ser atendidos sin necesidad de desplazamientos físicos, previa solicitud de cita por internet o mediante los canales automáticos habilitados. Además, la Agencia recuerda la importancia de revisar datos específicos que suelen requerir correcciones, como las deducciones autonómicas, las referencias catastrales de inmuebles o los cambios en las circunstancias familiares ocurridos durante el año 2025.