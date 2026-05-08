León celebra el Día de Europa con el embanderamiento de la Muralla y la lectura de los Decreta

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El Ayuntamiento de León celebra el Día de Europa con un programa de actividades organizado a través de la Concejalía de Juventud que conmemora la Declaración de Robert Schuman que proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen de Unión Europea. Este año se cumplen 40 años de España en la Unión Europea.

Los actos conmemorativos del Día de Europa se han trasladado en esta edición a la Era del Moro, donde esta mañana se ha procedido al embanderamiento de la Muralla con las enseñas de los países que integran la Unión Europea y el enarbolado de su bandera con la Oda a la Alegría interpretada por la soprano Eva Juárez y Raquel Sutil. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido el encargado de izar la bandera de Europa, junto a la rectora de la Universidad de León, Nuria González; la concejala de Juventud, Vera López, y la directora de Europe Direct en León, Maite Tascón.

El acto ha continuado con la lectura de los Decreta, en la que han participado alumnos y alumnas internacionales de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de León, de la Escuela Oficial de Idiomas de Léon, del Colegio Divina Pastora y del Instituto Padre Isla.

José Antonio Diez ha abierto la lectura de los Decreta de 1188 dando voz al primero de ellos. En alcalde de León ha destacado en su intervención que “hoy reivindicamos que estuvimos en el origen de Europa, somos parte del presente y con esta juventud que hoy nos acompaña escribiremos las hojas más importantes del futuro del continente”.

Diez también se ha referido a los fondos europeos que han permitido transformar y modernizar la ciudad de León, señalando como ejemplos la recuperación del patrimonio y restauración de la Muralla, nuevos equipamientos para los barrios de la ciudad, adecuación del transporte público, atención social y mejora de servicios públicos. “Hoy, nadie podría concebir nuestra ciudad y su avance sin subrayar la gestión que hemos realizado de los fondos europeos, y las inversiones y proyectos que han posibilitad”, ha matizado.

La Era del Moro también ha acogido hoy la IX Miniferia Europa, en la que participan el Centro de Información Juvenil León Joven, Europe Direct León, Eurodesk, AEGEE, FGULEM, Aspaym, EOI León, Ildefe, Equipo Europa y Auryn para dar a conocer sus programas europeos.

Día de Europa, reparto de billetes de cero euros

El Día de Europa se celebra el 9 de mayo para celebrar la paz y la unidad en Europa. Dentro de los actos conmemorativos organizados por el Ayuntamiento de León, mañana 9 de mayo se celebrará una jornada de información ‘Europa a pie de calle’ de 11:00 a 13:00 horas junto al Ayuntamiento de Ordoño II.

Esta iniciativa está organizada por León Joven y Eurodesk, de la Concejalía de Juventud, y el centro Europe Direct de la Universidad de León. Se repartirán billetes euro 0 con la imagen de la Catedral de León y de la reina Urraca I entre los jóvenes del municipio, así como material promocional europeo.

Estos billetes euro 0, fabricados en papel moneda, cuentan con permiso del Banco Central Europeo. Incluyen medidas de seguridad reales (marca de agua, hilo de cobre, holograma), son de color morado y retratan monumentos o atracciones turísticas de León. Es la primera vez que se emite un billete euro 0 en la ciudad de León.