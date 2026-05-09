Germán Pérez, el guardia civil de origen leonés fallecido por la persecución de la narcolancha en Huelva

Vista de la misa funeral en honor a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos tras la persecución de una narcolancha alberto díaz/EFE

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Germán Pérez González es uno de los dos guardias civiles fallecidos ayer durante la persecución a una narcolancha en Huelva tiene raíces leonesas. Su madre es de La Virgen del Camino y conoció a su padre en esta localidad, donde él estaba destinado en la Academia Básica del Aire cuando aún era maestranza de aviación.

Nacido ya en Teruelo, ingresó en el cuerpo benemérito en 1989 y su hermano, Rubén Pérez González, fue durante años el jefe de la Patrulla Águila, la patrulla de acrobacias del Ejército del Aire y del Espacio.

En La Virgen del Camino aún reside parte de la familia materna de Germán Pérez González, quien tras un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad, según informó la propia Guardia Civil, que remarca que contaba con numerosas felicitaciones y distinciones, entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Durante la persecución que provocó la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas. Uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital.

Además, resultaron heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento han participado además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Guardia Civil se agradece la ayuda que han prestado en estos momentos tan complicados.

Desde la Guardia Civil se ha activado el protocolo de apoyo a las a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.