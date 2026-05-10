Un escudo frente al cáncer y los daños por el manejo de fármacos peligrosos

Además de que el 73% de los profesionales de Enfermería han sufrido un accidente biológico durante su ejercicio laboral (pinchazos, cortes, salpicaduras de fluidos...), este colectivo maneja en su trabajo diario más de 156 medicamentos peligrosos cuya manipulación puede ocasionar daños en el ADN y en los cromosomas de las células, toxicidad en algunos órganos e incluso cáncer en los casos más graves, según recuerda el sindicafto Satse.

Por eso, la puesta en marcha de las Salas Blancas constituía una reivindicación histórica y su puesta en funcionamiento ha sido acogida con espectación y satisfacción, ya que redobla las medidas necesarias para minimizar los efectos que esas sustancias puedan originar al personal en el contacto diario con gases anestésicos, formaldehído, óxido de etileno y productos para luchar contra el cáncer, entre otros. Además de en la preparación, Satse propone informar, formar y proporcionar medidas de seguridad adecuadas en la administración de esos medicamentos peligrosos y ha confeccionado un documento donde se hace constar su historia clínica laboral, la exposición a estas sustancias potencialmente carcinógenas, mutágenos y tóxicas para la reproducción, de forma que se active el protocolo de vigilancia de la salud por reacciones de tipo irritante, toxico y alérgico, y especialmente peligrosos para las mujeres embarazadas o en edad fértil por acontecimientos reproductivos adversos y las anormalidades en los cromosomas 5 y 7 y posiblemente cáncer.