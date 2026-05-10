Lluvia y bajada de las temperaturas en León para este domingo

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León despide la semana con un domingo marcado, un día más, por las lluvias, que localmente pueden ser fuertes e ir acompañadas por tormentas, más persistentes en el tercio occidental de la Comunidad, y con un descenso de las máximas salvo en el extremo occidental.

Los cielos estarán nubosos, si bien a medida que avance la tarde comenzarán a abrirse claros en las zonas de meseta, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene en aviso amarillo por lluvias y tormentas el norte de Burgos y Condado de Treviño.

En ambas zonas podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas con fuertes vientos e incluso granizo.

Las lluvias serán generalizadas en toda la Comunidad, sin descartar tormentas en otras zonas, y el viento soplará del sur y suroeste, flojo a moderado, pero será más intenso en el cuadrante suroccidental, donde no se descartan tampoco intervalos fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las máximas están en descenso menos en el extremo occidental, donde variarán poco. No superarán los 14 grados en Burgos; 15 en Ávila, León, Segovia y Soria; llegarán a 16 en Palencia, Salamanca y Valladolid; y a 17 en Zamora.