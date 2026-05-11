Tributo en León a la «cuna» y la tradición artillera en España

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Asociación Conde de Gazola ha organizado para esta misma semana una serie de actos para «rendir homenaje a la tradición artillera que desde tiempo inmemorial ha estado presente en León y su provincia». Una cita bajo el lema Hierro y pólvora que se desarrollará en la Colegiata de San Isidoro el jueves y el viernes en Instituto Leonés de Cultural con la reunión en la ciudad de artilleros de diferentes promociones de la Academia de Artilleria de Segovia, pero con el vínculo leonés porque en la Base Conde de Gazola tiene su sede el Mando de Artillería de Campaña y la Jefatura de Artillería del Campaña del Ejército de Tierra. El acceso a las charlas es libre hasta completar aforo. Las jornadas arrancarán el jueves en el salón del Pendón de Baeza de la colegiata con una conferencia con el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, conocido como el pintor de batallas, en la que el artista ofrecerá de una forma muy interactiva su visión sobre la artillería que tanto ha retratado en sus cuadros, a partir de las 18.00 horas. La segunda cita será el viernes en el ILC a partir de las 9.00 horas. Una intensa jornada matutina con charlas sobre la fabricación de la artillería y sus orígenes, el desarrollo de la logística artillera o la municipio a lo largo de la historia. La mañana se cerrará con una mesa redonda en la que se abordará el presente y el futuro del servicio de la artillería. Por la tarde, la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio ofrecerá un concierto en un marco incomparable, el claustro de la Catedral de León a las 19.00 horas. Jornadas intensas que este año alcanzan su octava edición y que rememoran la tradición leonesa artillera, ya que como remarcan desde la asociación, León «fue la cuna de la primera y más significativa unidad de lanzacohetes del ejército», en referencia al Ralca de Astorga.