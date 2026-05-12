Scayle encara el reto de democratizar la IA con el aumento de su plantilla

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro de Supercomputación, Scayle, celebó ayer su patronato para abordar, entre otras cuestiones, la ampliación de la plantilla que pasará contar con 25 técnicos, tras la incorporación de una decena de perfiles altamente cualificados que se ligarán a proyectos vinculados con la IA.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, destacó la «incorporación» de nuevo talento que estará vinculado a los proyectos Data Gems, que trabajará con algoritmos a partir de un gran número de datos, y la IA Factory, que se desarrollará junto con el Barcelona Computing Center, el supercomputador nacional, para «democratizar el uso de IA y acercarlo principalmente a las pymes, abriendo así la posibilidad de que puedan acceder a esta tecnología perfiles que de otra forma no podrían».

DataGems, como precisó el consejero, «es un proyecto europeo que posiciona Scayle a nivel continental» y que ofrecerá información sobre la educación, la meteorología, el lenguaje o una aplicación de supercomputación cuántica.

"Scayle continúa creciendo, pero aún no se pueden desplegar todas sus potencialidades, cuando finalice el traslado a la nueva sede se podrán implementar todas las capacidades", apuntó Sanz Merino, tras remarcar que el centro de supercomputación leonés es el segundo a nivel nacional y que «confiamos en que tenga un mejor posicionamiento».

La nueva sede de Scayle está ya finalizada a falta de algunos remates, como recordó el consejero, quien remarcó que la migración se realizará sin que se pare ningún proceso. «La migración de esta alta tecnología implica unos tiempos que no son los habituales, porque hay que conservar todas las capacidades y seguir funcionando", incidió, en relación a permitir que los científicos y las empresas sigan realizando sus investigaciones y proyectos mientras se lleva a cabo el traslado “y eso no es una cuestión sencilla”, apreció.

Los contratos para la migración y la refrigeración, que exige esta alta tecnología, ya están en marcha con 1,6 millones de euros, y se alargará durante casi un año «y será muy lento». «La idea es que a finales de este año o en el primer semestre de 2027 esté plentamente operativa la nueva sede y, todo ello, sin parar ningún proceso", concretó Sanz Merino.

"La supercomputación es la vitola de Caléndula y cada vez hay más socios interesados en trabajar con Scayle, ahora pondremos la IA al servicio de los usuarios que lo tienen más difícil usar los grandes volúmenes de datos para generar datos con valor añadido", dijo el consejero de Movilidad y Transformación Digital poco antes de comenzar el patronato, formado por representantes de la Junta y de la Universidad de León.

“La idea es seguir potenciando Scayle y participar sobre todo en proyectos de muy alta tecnología” remarcó José Luis San Merino, después de recordar que la entidad presenta una situación económica saneada y que en los últimos cuatro años la Junta ha invertido en el centro un importe superior a los 20 millones de euros, hasta situarlo en el segundo supercomputador más potente a nivel nacional.