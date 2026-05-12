Las lluvias en León derriban un árbol de grandes dimensiones en el Paseo de Salamanca

Las lluvias caídas en las últimas horas en la capital leonesa han provocado el derribo de un árbol de grandes dimensiones en el Paseo de Salamanca, que ha caído de forma estrepitosa en las últimas horas sin provocar heridos.

La zona ha sido inmediatamente acordada por la Policia Local, para evitar que puedan producirse daños posteriores, aunque se ha revisado el estado en el que se encuentran el resto de los ejemplares existentes en la zona.

Las precauciones se extremarán en las próximas horas, ante la previsión meteorológica que apunta a nuevas precipitaciones en la jornada de hoy.