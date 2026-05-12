Un coche choca en la Ronda de León contra otro coche al que atendía una grúa y deja dos heridos

Una joven de 20 años ha sido atendida por una crisis de ansiedad, tras sufrir un accidente en la ronda de León, tras chocar contra otro coche, al que atendía una grúa .

El accidente se produjo a las 07.40 horas en laLE-30, km. 4, sentido Astorga. Fue una colisión entre dos turismos y una grúa.

El 112 fue informado de dos personas heridas: una mujer de unos 20 años con una crisis de ansiedad; y un adolescente que se queja de dolor en el cuello.

Se dio avisoa la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a las personas heridas.