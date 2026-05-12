Admitida a trámite la demanda vecinal contra la licencia de obras de la Red de Calor de León

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación de Vecinos El Carrusel de Puente Castro contra el proyecto de la Red de Calor Sostenible de la capital leonesa.

Mediante decreto dictado el pasado 8 de mayo de 2026, la letrada de la Administración de Justicia Gloria Castellanos Lai ha requerido al Ayuntamiento de León que remita el expediente administrativo completo en soporte electrónico, foliado y autentificado, en un plazo improrrogable de veinte días hábiles. Este proyecto contempla la instalación de unos 30 kilómetros de tuberías por las calles de la ciudad.

Las asociaciones vecinales, representadas por el abogado Víctor Álvarez Bayón, denuncian la falta de información y de notificación a los afectados por parte del Ayuntamiento. Consideran que el proyecto es obsoleto y que vulnera la normativa urbanística y ambiental. En su comunicado, han señalado que “llaman a no rendirse ante la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento y su dilapidación de dinero público con 30 kilómetros de tuberías por las calles de León”.

Además, ponen como ejemplo el desastre de la Red de Calor de Ponferrada, que acumula varias sentencias condenatorias y ha permanecido años paralizada. Las entidades también han pedido información sobre los impuestos y tasas que deberá abonar Somacyl por las obras, temiendo que la opacidad responda a la intención de que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos por el proyecto.

El recurso se dirige contra la desestimación por silencio negativo de los escritos de información y personación presentados los días 24 de septiembre, 15 de octubre y 7 de noviembre de 2025, así como contra los permisos municipales que se hayan podido conceder para el complejo de energías renovables, en materia de urbanismo y medio ambiente. El juzgado ha admitido el recurso al procedimiento ordinario y ha tenido por personado al abogado en representación de ambas asociaciones. Las asociaciones han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía leonesa para que continúe rechazando este proyecto.