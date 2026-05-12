León conecta a los autonómos con su relevo generacional

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, ATA Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha organizado una jornada informativa clave para el futuro del tejido empresarial de la provincia. Un encuentro para abordar de manera integral el desafío del relevo generacional.

Bajo el lema "Asegura el futuro de tu negocio", esta iniciativa busca concienciar a los autónomos leoneses sobre la importancia de planificar su sucesión. “No podemos permitir que en Castilla y León se cierren negocios rentables simplemente porque no hemos sido capaces de conectar el talento joven con la experiencia de quienes se jubilan. El relevo generacional es vital: cuando una actividad que funciona sobrevive, sobrevive también la economía de proximidad y se mantiene vivo el corazón de nuestros pueblos y barrios. No vamos a dejar que el esfuerzo de décadas se pierda por falta de asesoramiento”, asegura Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León.

Durante la jornada, que espera conectar autónomos que están pensando en retirarse con nuevos emprendedores, se explicará en qué consiste la subvención Relevacyl Autoempleo y se resolverán también todas las dudas que tengan tanto los autónomos dueños de los negocios como los que están pensando en emprender. Este evento se desarrolla dentro de las acciones del programa Relevacyl Emprendimiento (Plan de Relevo Generacional), una iniciativa diseñada específicamente para dar respuesta a tres necesidades urgentes del tejido empresarial de Castilla y León: el asesoramiento especializado: Acompañar a aquellos autónomos que se encuentran en la etapa final de su vida laboral y cercana a la jubilación; la conexión de oportunidades: Servir de nexo entre negocios que ya están consolidados y emprendedores que buscan una oportunidad para empezar sin partir de cero y la supervivencia empresarial: Evitar que empresas viables "bajen la persiana" por falta de un sucesor, garantizando así la estabilidad económica de la región.

La jornada es totalmente gratuita. Durante el encuentro, se resolverán dudas y se darán a conocer todas las herramientas disponibles para que la transición empresarial sea un éxito.