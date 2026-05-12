Los TCE se reivindican como profesionales de Enfermería en León

Técnicas de Enfermería reivindican su papel en el Día de la Enfermería.DL

Los Técnicos TCE se reivindicaron hoy como profesionales de Enfermería alentados por el sindicato SAE, que celebra la victoria moral y legal tras la sentencia 69/2024 de Madrid, que les dio la razón frente al Consejo General de Enfermería, reconociendo su derecho a festejar esta jornada del 12-M. «Es de justicia recordar que el 12 de mayo debe ser una celebración conjunta", asegura Marta Valdeón Riaño, secretaria provincial de SAE en León.

El sindicato denuncia que, a pesar de la sentencia, aún existen gerencias y compañeros que «niegan su pertenencia» a los equipos de enfermería.

Su gran caballo de batalla es la actualización de funciones. Denuncian que su trabajo sigue regido por un estatuto de 1973.

«Es injusto que hayamos tenido que esperar más de medio siglo para crecer legalmente», remarca Valdeón, que exige "mayor respeto y reconocimiento" a su profesión, pues considera que el papel que juegan "es fundamental tanto en la atención primaria como hospitalaria y socio-sanitaria".

De ahí que pidan su reclasificación y una retribución acorde. Y ponen el foco en su derecho a ser llamados «Enfermería» como otros profesionales.