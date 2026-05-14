Villaquilambre logra el hito cero: liquida la deuda y aprueba 20,8 M€ de presupuesto
El alcalde valora las cuentas como "sociales e inversoras" y cree que suponen el "despegue del municipio", mientras PP y Vive acusan al tripartito de "no saber gastar" por dejar de ejecutar un 34% del pasado ejercicio y de subir "injustificadamente" el IBI, la plusvalía y el impuesto de rodaje
El pleno ordinario de Villaquilambre ha marcado hoy un punto de inflexión en la gestión municipal al aprobar definitivamente los presupuestos para el ejercicio 2026,que ascienden a 20,8 millones, y certificar que el Ayuntamiento sitúa su deuda en cero.
El motor de ese salto ha sido la liquidación de 2025, que arroja un superávit de 3.146.911 euros y un remanente de tesorería superior a 9 M€ que ha permitido amortizar el crédito de la renovación del alumbrado público que estaba previsto saldar en diez años.
"Hoy Villaquilambre no solo aprueba un presupuesto; aprueba su libertad financiera. Una deuda cero nos permite devolver cada euro de los vecinos en forma de mejores servicios e infraestructuras de vanguardia", explicó el alcalde Vicente Álvarez.
El regidor califica de "inversores y sociales" los nuevos presupuestos y cree que supondrán el "despeque" del municipio.
De hecho, se dedicarán más de 10 millones de euros a inversiones directas entre las que destacan cerca de un millón de euros para asfaltado y urbanización en zonas como Juan de Juni, El Remesón o la calle la Lomba así como una 00.000 euros para la nueva recogida de bio residuos y la mejora del punto limpio.
Sin embargo, Manuel García (PP) y Ricardo de Dios (Vive) coincidieron en afear la subida del IBI un 20% al inicio de la legislatura, además de recuperar la plusvalía y el impuesto de rodaje a los vehículos clásicos, "porque año a año se ha demostrado que las arcas no estaban tan mal y acumulan remanentes".
También indicaron que de "nada sirve tener unos presupuestos altísimos, si luego no se ejecuta un 34%, como indicó intervención". Creen que el tripartito "no sabe gastar" y les anima a que el dinero "no debe estar en los remanentes, sino en las calles, en obras y mejoras".
El presupuesto incluye también 400.000 euros para modernizar la administración electrónica y 290.000 euros para finalizar el soterramiento de la alta tensión en la zona del instituto y el centro de salud, además de una partida de 640.000 euros para la mejora de parques y escuelas en localidades como Villaobispo, Navatejera o Villanueva del Árbol.
La apuesta por el crecimiento se completa con 450.000 euros para el polígono industrial de Navatejera, una cantidad similar para ampliar instalaciones deportivas y medio millón de euros destinados a urbanizar la parcela del SUR-29 donde se construirá el futuro cuartel de la Guardia Civil.
Todo ello tras ser desestimadas las alegaciones de la oposición y en un pleno que también aprobó por unanimidad la modificación del PGOU para grandes superficies comerciales, que allana la llegada a Villaobispo de Bogaris. La Corporación respaldó el nombramiento del jefe de Policía Local, Rafael Alegre, como coordinador de Protección Civil.