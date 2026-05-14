Villaquilambre logra el hito cero: liquida la deuda y aprueba 20,8 M€ de presupuesto

El portavoz del PP se gira para hablar con Ricardo de Dios, ante la mirada del equipo de Gobierno".RAMIRO

El pleno ordinario de Villaquilambre ha marcado hoy un punto de inflexión en la gestión municipal al aprobar definitivamente los presupuestos para el ejercicio 2026,que ascienden a 20,8 millones, y certificar que el Ayuntamiento sitúa su deuda en cero.

El motor de ese salto ha sido la liquidación de 2025, que arroja un superávit de 3.146.911 euros y un remanente de tesorería superior a 9 M€ que ha permitido amortizar el crédito de la renovación del alumbrado público que estaba previsto saldar en diez años.

"Hoy Villaquilambre no solo aprueba un presupuesto; aprueba su libertad financiera. Una deuda cero nos permite devolver cada euro de los vecinos en forma de mejores servicios e infraestructuras de vanguardia", explicó el alcalde Vicente Álvarez.

El regidor califica de "inversores y sociales" los nuevos presupuestos y cree que supondrán el "despeque" del municipio.

De hecho, se dedicarán más de 10 millones de euros a inversiones directas entre las que destacan cerca de un millón de euros para asfaltado y urbanización en zonas como Juan de Juni, El Remesón o la calle la Lomba así como una 00.000 euros para la nueva recogida de bio residuos y la mejora del punto limpio.

Sin embargo, Manuel García (PP) y Ricardo de Dios (Vive) coincidieron en afear la subida del IBI un 20% al inicio de la legislatura, además de recuperar la plusvalía y el impuesto de rodaje a los vehículos clásicos, "porque año a año se ha demostrado que las arcas no estaban tan mal y acumulan remanentes".

También indicaron que de "nada sirve tener unos presupuestos altísimos, si luego no se ejecuta un 34%, como indicó intervención". Creen que el tripartito "no sabe gastar" y les anima a que el dinero "no debe estar en los remanentes, sino en las calles, en obras y mejoras".

El presupuesto incluye también 400.000 euros para modernizar la administración electrónica y 290.000 euros para finalizar el soterramiento de la alta tensión en la zona del instituto y el centro de salud, además de una partida de 640.000 euros para la mejora de parques y escuelas en localidades como Villaobispo, Navatejera o Villanueva del Árbol.

La apuesta por el crecimiento se completa con 450.000 euros para el polígono industrial de Navatejera, una cantidad similar para ampliar instalaciones deportivas y medio millón de euros destinados a urbanizar la parcela del SUR-29 donde se construirá el futuro cuartel de la Guardia Civil.

Todo ello tras ser desestimadas las alegaciones de la oposición y en un pleno que también aprobó por unanimidad la modificación del PGOU para grandes superficies comerciales, que allana la llegada a Villaobispo de Bogaris. La Corporación respaldó el nombramiento del jefe de Policía Local, Rafael Alegre, como coordinador de Protección Civil.