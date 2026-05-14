Las leonesas Sara García y Eva Sandoval, entre las 40 españolas destacadas en impacto social y música

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de su 40 aniversario en España, ELLE lanza ELLE 40X40, un ambicioso proyecto editorial y social para celebrar, reconocer y amplificar el impacto del liderazgo femenino en España.

A lo largo de diez meses, ELLE está seleccionando a 40 mujeres lideres e influyentes en sus respectivos ámbitos, hasta reunir un total de 400 nombres que compondrán un gran mapa del liderazgo femenino en nuestro país. Científicas, emprendedoras, artistas, directivas, deportistas, filántropas, comunicadoras… que no solo destacan por sus logros, sino por la capacidad de abrir camino, generar impacto e inspirar a las próximas generaciones.

Un comité de expertas integrado por profesionales de distintos sectores identificarán y seleccionarán cada mes a las mujeres más relevantes en categorías como impacto social, comunicación, deporte, música, empresa…

Sara García hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer española seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta de reserva, un hito que la situó entre los 17 elegidos de más de 23.000 candidatos. Pero su impacto social, sin embargo, trasciende el espacio, y por eso el jurado de ELLE 40x40 la ha seleccionado entre las 40 mujeres destacadas de la categoría Impacto Social. Bióloga molecular e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lidera una línea de investigación pionera para desarrollar fármacos contra el cáncer de páncreas y pulmón, un trabajo que compagina con su formación en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia. Esta doble faceta la convierte en un puente vivo entre la investigación biomédica y la exploración espacial. Aunque su verdadero legado es la divulgación incansable.

Desde su nombramiento, se ha convertido en un referente para miles de jóvenes, especialmente niñas, que ven en ella la prueba de que las carreras científicas no tienen género. A través de conferencias, su presencia en redes sociales con miles de seguidores y su libro ‘Órbitas’, acerca la ciencia a la sociedad con un mensaje claro: hacer avanzar el conocimiento para mejorar el mundo.

El comité de expertas de ELLE 40x40 ha seleccionado a Eva Sandoval en la categoría de Música por ser una de las divulgadoras musicales más reconocidas de España. Vinculada a Radio Clásica (RNE) desde 2008, en 2025 asumió su dirección, marcando el rumbo de la emisora en un momento clave para la difusión de la música clásica en la era digital. Con sólida formación académica y vocación comunicativa, ha sabido acercar este repertorio a audiencias diversas. Su estilo cercano y su capacidad para contextualizar las obras la han consolidado como una voz imprescindible del panorama cultural patrio.

Con ELLE 40X40, ELLE España reafirma su compromiso con el apoyo al talento femenino y la visibilización del mismo para constituir referentes que inspiren a las próximas generaciones.