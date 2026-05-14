Buscan a un hombre de 52 años desaparecido en León

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La Policía Nacional y el Centro Nacional de Desaparecidos han activado una alerta de búsqueda tras la desaparición de un hombre de 52 años en León. El cuerpo policial ha difundido el aviso a través de sus canales oficiales solicitando la máxima difusión y la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar cualquier dato relevante sobre su paradero desde que se le perdió la pista.

Según la descripción física facilitada por los servicios de emergencia, el desaparecido mide 160 centímetros de estatura. Entre sus rasgos físicos más característicos destacan su cabello de color negro y sus ojos marrones, detalles que se han puesto en conocimiento de la población para facilitar su identificación inmediata en caso de ser visto en la vía pública o en municipios cercanos.

Las autoridades han habilitado varios canales de comunicación para recoger cualquier pista que ayude a resolver el caso. Se insta a cualquier persona que crea haberlo visto o que disponga de información fidedigna a ponerse en contacto directo con la Policía Nacional a través del número de emergencias 091 o a notificarlo formalmente mediante el portal web oficial del Centro Nacional de Desaparecidos.