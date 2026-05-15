Villaquilambre tumba un muro de 26 años: la Junta licita el Instituto por 16,3 M€

Tras más de un cuarto de siglo de lucha vecinal, promesas incumplidas y un «calvario» administrativo que parecía no tener fin, Villaquilambre logró ayer la victoria definitiva. El Consejo de Gobierno de la Junta de CyL dio luz verde a la contratación de las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES), con una inversión que escala hasta los 16.356.142 euros.

No es solo una inversión en ladrillos, es el fin de una discriminación educativa que situaba a Villaquilambre (19.500 habitantes) como el único municipio español de su tamaño sin un centro de secundaria. Hasta ahora, los más de 3.000 menores censados en el municipio se veían obligados a un «exilio escolar» diario hacia los centros de la capital leonesa.

El proyecto, que se levantará en el Camino de los Mancebos de Navatejera sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, será una infraestructura de vanguardia con capacidad para 690 alumnos (480 de ESO y 210 de Bachillerato), distribuidos en 16 aulas de ESO y 6 de Bachillerato.

«Es una gran noticia y de justicia, ahora solo queda que nombren al consejero de Sanidad para ir a hablar con él» Vicente Álvarez, alcalde de Villaquilambre (UPL)

El edificio de 7.285 m² se estructurará en torno a un ágora interior, con bloques diferenciados para Secundaria y Bachillerato, gimnasio de última generación de 500 metros cuadrados y pista polideportiva.

En su equipamiento habrá 15 departamentos, laboratorios de ciencia y tecnología, aulas de música, informática, plástica y artes específicas.

El Ayuntamiento ya ha urbanizado la zona donde también se prevé levantar el centro de salud junto al instituto.RAMIRO

El 60% de las familias del municipio venían manifestado su intención de escolarizar a sus hijos en Villaquilambre si hubiera un instituto, lo que garantiza su viabilidad desde el primer día. A pesar de la euforia, los plazos están marcados. La Junta estima un periodo de ejecución de 24 meses.

«La Junta cumple y deja en evidencia a todos los que han estado torpedeando la obra y poniéndola en duda» Portavoz del PP, Manuel García

Sumando los procesos de licitación y equipamiento, la fecha marcada en el calendario para el estreno oficial, si no se cruza nada por el medio, es el inicio del curso 2029-2030. La noticia llega después de que el Ayuntamiento urbanizara por 1,27 M€ la zona y soterrar la línea.

«Se peleó mucho por el instituto y era el segundo punto del pacto de 2019, mejor tarde que nunca» Ricardo de Dios, concejal de Vive Villaquilambre

El teléfono de las Cortes de CyL sonó ayer en el Ayuntamiento de Villaquilambre para comunicar al alcalde que, por fin, se construirá el ansiado instituto. La noticia corrió como la pólvora en el pleno y fue valorada como «muy positiva» por el regidor Vicente Álvarez, que ensalzó el «esfuerzo» del municipio para aportar los 1,5 M€ para urbanizar y soterrar la línea.

El portavoz del PP, Manuel García, recordó que el centro podía haber estado antes «si la junta vecinal de Nava no hubiera tardado tres años en ceder la parcela» y el edil de Vive, Ricardo de Dios, expresó que «mejor tarde que nunca».