Feve en León: el apeadero de la Asunción es ya el tercero más utilizado de la provincia a pesar de las deficiencias de la línea

Tramo de lal FEVE entre la estación de La Asunción, Las Ventas y San Mamés.FERNANDO OTERO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif ha hecho públicos los datos de viajeros de sus instalaciones correspondientes al año 2025, y estos sitúan al apeadero de la Asunción-Universidad como la tercera instalación más utilizada de toda la provincia de León, solo por detrás de la estación de León Alta Velocidad y Ponferrada.

Según las cifras oficiales del Portal de Instalaciones de Servicio de Adif (PISERVI), el apeadero registró 65.135 viajeros durante 2025. Supera claramente a otras estaciones importantes como Astorga (35.076), Sahagún (30.715), Matallana de Torío (15.967), Bembibre (8.941), Cistierna (8.750) o Boñar (7.049).

Desde la Plataforma en Defensa de Feve León valoran positivamente estas cifras, pero advierten que son “engañosas” debido a las deficiencias del servicio: frecuentes cancelaciones, retrasos, ausencia de revisores, lectores de tarjetas desconectados y la imposibilidad de comprar billetes en condiciones.

Además, recuerdan que desde que el tren dejó de llegar al centro de León, muchos usuarios de Villaquilambre han dejado de utilizarlo.

Marcha reivindicativa de Guardo a León

Ante esta situación, la Plataforma ha convocado la Marcha de Guardo a León, una protesta con formato de camino que se celebrará del 30 de junio al 5 de julio de 2026. El objetivo es reclamar la mejora del servicio de FEVE, la llegada del tren al centro de León y la adquisición de trenes-tram.

Etapas de la Marcha

Etapa 1 – 30 junio: Guardo → Puente Almuhey

Etapa 2 – 1 julio: Puente Almuhey → Cistierna

Etapa 3 – 2 julio: Cistierna → Boñar

Etapa 4 – 3 julio: Boñar → Matallana de Torío

Etapa 5 – 4 julio: Matallana de Torío → Garrafe de Torío

Etapa 6 – 5 julio: Garrafe de Torío → León (Padre Isla)

La marcha se realizará principalmente por caminos y carreteras cercanos a la vía del tren, con un vehículo de apoyo. Habrá diferentes modalidades de participación: caminar todas las etapas y pernoctar, hacer solo algunas etapas, participar solo en las actividades finales sin caminar, o combinar marcha y tren.

La inscripción será gratuita y se admitirán donaciones voluntarias. Próximamente se publicará el cartel oficial, horarios exactos y más detalles de la organización. La Plataforma considera esta marcha como una acción “con fondo reivindicativo” para visibilizar la necesidad del tren de Matallana y su llegada al centro de la capital leonesa.