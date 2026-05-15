Alimerka refuerza su apuesta por la alimentación sin gluten con cerca de 60 referencias específicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alimerka continúa ampliando su surtido de productos específicos sin gluten, una categoría que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y que permite realizar una compra completa para toda la unidad familiar en un único establecimiento. Con motivo del Día Nacional de la Celiaquía, que se celebra mañana sábado, 16 de mayo, la compañía pone en valor la importancia de ofrecer alternativas adaptadas a diferentes necesidades alimentarias.

Actualmente, la compañía cuenta con 58 referencias específicas sin gluten distribuidas en distintas categorías. El surtido incluye productos de consumo diario y opciones de ocio alimentario como galletas, tostadas, panes, bases de pizza, bizcochos, magdalenas, cereales de desayuno, pastas, harinas, chocolates, salsas y cervezas, entre otros artículos dirigidos tanto a personas celíacas como a consumidores que optan por una dieta libre de gluten.

Alimerka continúa avanzando en la implantación de este tipo de productos, incorporando espacios específicos y señalizados en sus puntos de venta. Además, los productos de marca propia aptos para personas celíacas cuentan con un sello específico que facilita su identificación en el lineal. Esta oferta se complementa con productos frescos aptos para su consumo, contribuyendo así a una experiencia de compra más cómoda, práctica y eficiente. De este modo, los clientes pueden encontrar en un mismo espacio una solución integral para sus necesidades.

La alimentación especializada forma parte de la estrategia de Alimerka, orientada a responder a las nuevas demandas de consumo mediante una oferta accesible, variada y adaptada a los diferentes estilos de vida. En esta línea, además de la gama sin gluten, la compañía impulsa otros espacios específicos como su “Rincón Veggie”, dirigido a personas veganas y vegetarianas, así como un surtido de productos bio, que incluye artículos elaborados mediante procesos respetuosos con el crecimiento natural, alineados con un modelo de consumo más sostenible y comprometido con el bienestar y el medioambiente.

Con iniciativas como estas, Alimerka consolida su apuesta por ofrecer una experiencia de compra cada vez más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas tendencias y a las necesidades reales de sus clientes.