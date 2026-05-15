El CAULE presenta su Memoria Científica 2025 y destaca el papel de la investigación como motor de cambio sanitario

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El Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) ha presentado su Memoria Científica 2025, un documento que recoge la actividad investigadora desarrollada por sus profesionales durante el último año y que refleja el compromiso creciente del centro con la generación de conocimiento, la innovación sanitaria y la mejora continua de la atención a los pacientes, según se señala desde la Unidad de i+i del centro.

La memoria pone de manifiesto el esfuerzo sostenido de los equipos investigadores del CAULE que, junto a su actividad asistencial, docente y de gestión, mantienen una intensa labor científica en distintas áreas de conocimiento: se ha aumentado el número y la calidad de las publicaciones (378 artículos en revistas indexadas –la mayoría Q1/Q2), manteniendo el número de proyectos académicos y de ensayos clínicos (78) -.

Además, los investigadores del CAULE se han integrado el Instituto de Investigación Biosanitaria de León, IBIOLEÓN, que se presenta como una herramienta estratégica y una auténtica palanca de cambio para el entorno sanitario leonés.

Su papel resulta clave para identificar oportunidades, favorecer sinergias entre servicios, impulsar el trabajo multidisciplinar, fijar población investigadora y conectar al hospital con otros agentes científicos, universitarios, tecnológicos e institucionales, según destaca el Dr. Fernando Escalante, director de la unidad de i+i del CAULE y al tiempo de IBIOLEÓN.

“La investigación en salud no puede entenderse como una actividad aislada, sino como un proyecto colectivo que implica a toda la organización. Desde la dirección gerencia hasta el investigador novel, pasando por profesionales asistenciales, personal técnico, unidades de apoyo, docentes y colaboradores externos, cada aportación contribuye a consolidar una cultura científica compartida”, explica Escalante.

Uno de los grandes retos que se destaca en la memoria es el fortalecimiento de una masa crítica de formación de investigadores, capaz de garantizar el relevo generacional, atraer talento y favorecer que más profesionales incorporen la investigación a su práctica habitual.

La Memoria Científica 2025 refleja también la importancia del trabajo multidisciplinar como base para afrontar los desafíos actuales de la medicina: la colaboración entre especialidades, niveles asistenciales, universidad, centros de investigación y otros actores del sistema permite abordar preguntas clínicas complejas y trasladar con rapidez los resultados de la investigación a la práctica asistencial y a la sociedad.

Con la presentación de esta memoria, “el CAULE reafirma su compromiso con una investigación útil, rigurosa y orientada al paciente, al tiempo que agradece el esfuerzo de todos los profesionales que, con su trabajo diario, contribuyen a situar la investigación como uno de los pilares del presente y del futuro del sistema sanitario en León”, destaca el gerente del Complejo Asistencial, Alfonso Rodríguez-Hevia González.