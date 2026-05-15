Detenidos en León una madre y su hijo por traficar con sustancias estupefacientes en su domicilio

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Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León llevaron a cabo la entrada y registro de un inmueble en la capital leonesa en el que se desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico y venta de sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a la detención de dos personas moradoras de la vivienda, concretamente una madre y su hijo.

La investigación guarda relación con una operación llevada a cabo el pasado año y que permitió desmantelar otro punto de distribución de droga ubicado en un edificio en estado de semirruina de la calle Concha Espina de León, que había sido dividido en narcosalas utilizadas para el consumo inmediato de sustancias por parte de toxicómanos.

Tras el desmantelamiento de dicho edificio, los ahora investigados habrían continuado con su actividad ilícita desde su actual domicilio, lo que había generado un importante clima de inseguridad ciudadana debido al constante trasiego de consumidores de droga y a la delincuencia asociada para sufragar la adquisición de sustancias estupefacientes.

Así, los vecinos de la zona sufrieron numerosos hurtos y robos con fuerza, llegando a producirse el pasado año un grave episodio en el que un toxicómano asaltó la vivienda de dos personas de avanzada edad que resultaron lesionadas.

Durante la investigación, los agentes realizaron diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento, lo que permitió constatar un continuo movimiento de consumidores que accedían al domicilio investigado. Como resultado de dichas actuaciones se levantaron varias actas de aprehensión de sustancias estupefacientes y propuestas de sanción.

Igualmente, los investigadores pudieron comprobar que los sospechosos adoptaban frecuentes medidas de contra vigilancia para tratar de detectar posibles seguimientos policiales, como maniobras bruscas de conducción, cambios repentinos de dirección, giros reiterados en rotondas o incluso infracciones graves de tráfico. Además, la mujer ya había sido detenida en enero tras ser sorprendida realizando una entrega de cocaína y heroína a un tercero.

La operación culminó con la ejecución de un mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio investigado, en la que participaron agentes especializados y el Grupo de Guías Caninos de Valladolid.

Durante el registro en la vivienda fueron intervenidas dos bolsas con aproximadamente 60 gramos de cocaína cada una, balanzas de precisión, dinero en efectivo, bolsas y gomas destinadas al empaquetado de dosis y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la mujer fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública, mientras que su hijo quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.