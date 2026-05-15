De buscar compañero de piso a crear looks con IA: las aplicaciones ‘Roomy’ y ‘Glamzy’ ganan el León Business Talent 2026 de la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

‘Roomy’, una aplicación para encontrar compañeros de piso afines según gustos y estilos de vida, y ‘Glamzy’, una herramienta capaz de crear looks personalizados a partir de la ropa disponible en el armario o planificar una maleta en función del destino y la previsión meteorológica, han sido las dos propuestas ganadoras de una nueva edición del León Business Talent que organiza la Universidad de León.

Ambas han destacado como la idea más visible y la idea más innovadora, respectivamente, en una edición en la que se han presentado un total de 20 ideas de negocio a cargo de más de un centenar de estudiantes de los grados en Administración y Dirección de Empresas, en Marketing y del máster en Ingeniería Industrial.

Iniciativas como ‘Hyperforma’, un espacio de fabricación rápida y accesible mediante impresión 3D; ‘La Tapeada’, un proyecto orientado a impulsar eventos gastronómicos basados en la cultura de la tapa y los productos leoneses; o ‘Ibertrial’, centrada en el desarrollo de una motocicleta eléctrica de trial.

Junto a ellas, otras ideas vinculadas al sector de la moda y el comercio digital, como ‘Locallook’, una plataforma para dar visibilidad al comercio local de León y acercar nuevas tendencias con opciones de envío a domicilio e inspiración personalizada; ‘Voltier’, una marca de ropa dirigida al público joven; o ‘Pure Impacto’, un sello de transparencia destinado a combatir la publicidad engañosa.

Todas ellas han sido presentadas a una amplia representación del tejido empresarial leonés que han participado en la décimo cuarta edición de un evento que se consolida como un punto de encuentro de referencia entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la provincia, y que viene a reflejar la apuesta de la Universidad de León por “fomentar el emprendimiento y conectar talento, conocimiento y oportunidades”.

Así lo destacó la rectora Nuria González durante el acto de inauguración, que animó a los participantes a “aprovechar esta oportunidad para dar visibilidad a sus ideas, establecer contactos con el entorno empresarial y seguir desarrollando su capacidad emprendedora en un contexto real”.

En esta misma línea, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila, subrayó el carácter formativo de este tipo de iniciativas, concebidas “por y para los estudiantes”, que permiten complementar la docencia universitaria y trasladar a la práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

Durante la jornada, los participantes han tenido la oportunidad de “vender” sus ideas de negocio, defender su viabilidad y contrastarlas con la visión del mundo empresarial, en un ejercicio que simula escenarios reales de emprendimiento y toma de decisiones.

Precisamente, la portavoz del equipo organizador, Montserrat Méndez, subrayó que muchas de las propuestas han servido como “semilla” de proyectos que han ido adaptándose a los cambios del entorno, incorporando nuevas tendencias como la inteligencia artificial y derivando en algunos casos en iniciativas empresariales en ámbitos como la consultoría, el diseño o la creación de marcas.

De esta forma, el León Business Talent se ha consolidado como un espacio en el que no solo se presentan propuestas, sino que también se generan contactos profesionales y oportunidades de colaboración.